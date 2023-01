CES 2023: Nvidia mostró todo el poder de las nuevas laptops con las 4090 y la renovada 4070 ti

escuchar

Nvidia sorprendió en su presentación para todo lo que se va a poder ver en los pasillos del centro de convenciones de Las Vegas, Nevada, durante la CES 2023. La feria de tecnología más grande del mundo tendrá a varios protagonistas, pero Nvidia intentó sorprender a todos con varios de sus productos y proyectos

Laptops con GeForce RTX 4090

La “bestia” de la placa de video GeForce RTX 4090 había sido la joya de la presentación de la nueva serie 40. Su gigantesco tamaño y potencia la ponían en el tope de los deseos del mundo gamer, pero pocos podrían alcanzarla por su precio y su tamaño, que ocupa más que un gabinete tradicional. Por esto la sorpresa al ver que ahora esta gama más alta de productos va a estar disponible nada más y nada menos que dentro de laptops.

Magia negra o no, la potente GeForce RTX 4090 estará dentro de equipos como las nuevas Alienware que se podrán ver en las demos durante la feria, y se espera que otras empresas presenten sus propios equipos.

También llegarán laptops con gráficos 4080, que estarán disponibles a partir del 8 de febrero. Luego, para fines de febrero, comenzarán a estar disponibles equipos con la 4070, 4060 y 4050, y los precios comenzarán en los 999 dólares en los EE.UU.

Estos equipos usan gráficas con arquitectura de GPU Ada Lovelace, que según Nvidia ofrecen el mayor salto generacional de la compañía en rendimiento y eficiencia energética: dice que las nuevas laptops de la serie GeForce RTX 40 son hasta 3 veces más eficientes energéticamente que la generación anterior.

GeForce RTX 4070 ti

La nueva tarjeta gráfica para escritorios, RTX 4070 ti, fue presentada con un tentador precio de 799 dólares y con la promesa de ser más potente que la 3090. Este equipo contará con el mismo poder que la RTX 4080 12GB, pero ahora, con menor precio. Como mencionamos, tendrá 12GB DDR6, DLSS 3, 93 RT Tflops y estará disponible a partir del 5 de enero. Aún con precio y disponibilidad a confirmar en la Argentina.

Nvidia quiere llevar su servicio de streaming de videojuegos GeForce Now a los autos

Además, de la noticia en placas, también Nvidia anunció su incursión en el mundo de los autos con sus tecnologías, ya que se podrá usar en las pantallas el servicio de GeForce Now en autos que posean acceso a internet.

También dentro de los anuncios, pudimos ver una nueva lista de juegos con DLSS 3 disponible como The Day Before, Witchfire, Throne and Liberty, Atomic Heart, y Warhaven y la confirmación de que la tecnología de la 4080 ahora también estará disponible para los usuarios de GeForce Now, el servicio de juegos en la nube de Nvidia.