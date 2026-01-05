CES 2026: Samsung presentó un televisor Micro RGB de 130 pulgadas

Samsung ha presentado su nuevo televisor Micro RGB de 130 pulgadas, el primero en ofrecer esta tecnología de pantalla en este amplio tamaño, de cara a permitir visualizar contenido con colores de “última generación”, de la mano de un nuevo diseño y funciones inteligentes.

Tras adelantar recientemente las características de su línea renovada de televisores Micro RGB, con tamaños que van de 55 a 115 pulgadas, la tecnológica coreana ha aprovechado su paso por la feria tecnológica CES 2026, que se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas (Estados Unidos), para presentar su nueva versión de 130 pulgadas, bajo su evento ‘The Fist Look’.

En concreto, Samsung ha subrayado que se trata del primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas (modelo R95H) del sector y representa “la cumbre” de su innovación en calidad de imagen, como ha detallado el vicepresidente ejecutivo del área de Visual Display de Samsung Electronics, Hun Lee.

Así, se trata de un televisor que combina su tamaño, con la tecnología de color de última generación y su diseño con “estética premium”, además de incluir un rendimiento de audio mejorado, para convertirse en “una enorme ventana inmersiva que amplía visualmente la habitación”.

Esto se debe, en parte, gracias a su Marco Timeless, que se basa en un borde con un diseño evolucionado inspirado en el Timeless Gallery de Samsung presentado en 2013. De esta forma, es un marco que simula una gran ventana arquitectónica, “transformando el televisor en una pieza artística”, como ha explicado la compañía en un comunicado. Igualmente, el sonido está integrado en el marco de la pantalla.

En cuanto a la experiencia visual, el nuevo Micro RGB de 130 pulgadas incorpora las innovaciones de la tecnología Micro RGB más avanzadas de la compañía. Es el caso de las funciones inteligentes Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, que utilizan la inteligencia artificial (IA) para mejorar los tonos de imagen apagados, refinar el contraste y ofrecer colores vivos y detalles sutiles. Con ello, permiten visualizar contenidos con un alto realismo y fidelidad de imagen.

Además, la pantalla también incluye la tecnología Micro RGB Precision Color 100, que ofrece el 100 por cien de la amplia gama de colores BT.2020. Esta tecnología está certificada por la Asociación de Electrotécnica (VDE), con lo que asegura una reproducción precisa del color y tonos realistas. A ello se le suma la tecnología Glare Free de Samsung, que minimiza los reflejos preservando la nitidez del color y el contraste.

Respecto al audio, el nuevo Micro RGB de 130 pulgadas también es compatible con Eclipsa Audio, que se combina con la compatibilidad de HDR10+ ADVANCED para ofrecer una calidad de imagen y sonido mejorada.

Siguiendo esta línea, el nuevo televisor está equipado con la nueva tecnología Vision AI Companion de Samsung, que lo convierte en una TV inteligente que permite la búsqueda conversacional, recomendaciones proactivas y acceso a funciones y aplicaciones de IA, como AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot y Perplexity.