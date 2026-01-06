CES 2026: AMD apuesta por la IA nativa y el rendimiento extremo

En el inicio de la feria CES 2026 en Las Vegas, AMD presentó una nueva gama de procesadores y plataformas de software que buscan cambiar la relación entre el usuario y su computadora La CEO de la compañía, Lisa Su, hizo una serie de anuncios que abarcan desde el mercado de consumo masivo hasta infraestructuras de centros de datos de alto rendimiento.

El núcleo de esta apuesta es la nueva serie AMD Ryzen AI 400, diseñada específicamente para las Copilot+ PCs (computadoras con Windows 11 y un procesador para IA capaz de superar los 40 TOPS, una forma de medir su performance). Estos procesadores, basados en la arquitectura Zen 5, incorporan unidades de procesamiento neuronal (NPU) de segunda generación capaces de alcanzar hasta 60 TOPS (billones de operaciones por segundo) de potencia de cálculo de IA. AMD anticipa que para finales de 2026 el 53 por ciento de las computadoras podrán ejecutar tareas de IA de forma nativa, permitiendo que el PC actúe como un asistente personal que aprende de las interacciones diarias del usuario.

Para los usuarios más exigentes y desarrolladores, AMD introdujo la serie Ryzen AI Max+ y la plataforma Ryzen AI Halo. Estos chips están destinados a profesionales de modelado 3D, edición de video e inferencia local avanzada. En su configuración más potente, ofrecen hasta 128 GB de memoria unificada y 40 unidades de computación con arquitectura RDNA 3.5. Por su parte, la plataforma Halo es una mini-PC optimizada para ejecutar modelos de IA de hasta 200 mil millones de parámetros localmente.

Lisa Su, la CEO de AMD, muestra un equipo Ryzen AI Halo, una plataforma para el desarrollo local de IA, en la CES 2026 de Las Vegas (Photo by Caroline Brehman / AFP) CAROLINE BREHMAN� - AFP�

AMD no se olvidó del segmento del gaming, y anunció el Ryzen 7 9850X3D, que se posiciona como el procesador para juegos más rápido del mercado, superando al Intel Core Ultra 9 285K por un 27 por ciento en rendimiento. Este CPU cuenta con 104 MB de caché total y un reloj de hasta 5,6 GHz. Complementando el hardware, la tecnología FSR “Redstone” introduce la generación de fotogramas mediante aprendizaje automático, mejorando drásticamente la fluidez visual en títulos AAA (los videojuegos de mayor presupuesto de producción y calidad gráfica).

A nivel empresarial, la compañía presentó los chips MI455 y MI440X, este último diseñado para uso local en infraestructuras que no son exclusivamente clústeres de IA. Un punto clave para el crecimiento de AMD ha sido su alianza estratégica con OpenAI, que utiliza la serie MI400 en sus centros de datos para potenciar modelos como ChatGPT. Además, Lisa Su adelantó que el futuro chip MI500, previsto para 2027, ofrecerá un rendimiento 1000 veces superior a sus versiones anteriores.