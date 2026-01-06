CES 2026: Nvidia presentó Vera Rubin, su nueva plataforma para darle vida a la IA

En la antesala de la feria tecnológica CES 2026, que se hace esta semana en Las Vegas, Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, presentó oficialmente la plataforma Vera Rubin, la próxima generación de supercomputación de IA, confirmando que ya se encuentra en plena producción y comenzará su despliegue este mismo año.

La plataforma, bautizada en honor a Vera Florence Cooper Rubin, la astrónoma estadounidense que transformó nuestra comprensión del universo, no es solo un chip, sino un sistema integral basado en un concepto de “codiseño extremo”. Esta arquitectura integra seis chips de vanguardia: la CPU Nvidia Vera, la GPU NVIDIA Rubin, el interruptor NVLink 6, el SuperNIC ConnectX-9, el DPU BlueField-4 y el interruptor Ethernet Spectrum-6.

Potencia y eficiencia sin precedentes

Según los datos presentados por Huang, la plataforma Rubin ofrece una reducción de hasta 10 veces en el costo de los tokens de inferencia y requiere 4 veces menos GPUs para entrenar modelos de “Mezcla de Expertos” (MoE) en comparación con la generación anterior, Blackwell.

La CPU Nvidia Vera, diseñada específicamente para el razonamiento agéntico, cuenta con 88 núcleos Olympus personalizados y es descrita como la CPU más eficiente energéticamente para centros de IA a gran escala. Por su parte, la GPU Rubin incorpora la tercera generación del Transformer Engine, capaz de alcanzar 50 petaflops de rendimiento para inferencia de IA.

En la CES 2026 el CEO de Nvidia presentó Vera Rubin, su nueva plataforma para darle vida a la IA John Locher� - AP�

Un ecosistema de gigantes

El anuncio ha resonado con fuerza entre los líderes de la industria. Sam Altman, CEO de OpenAI, destacó que esta infraestructura permitirá que la inteligencia avanzada beneficie a todos, mientras que Elon Musk describió a Rubin como un “motor de cohete para la IA”. Por su parte, Satya Nadella anunció que Microsoft construirá las “superfábricas de IA” más potentes del mundo, denominadas Fairwater, que albergarán cientos de miles de superchips Vera Rubin.

Otros socios estratégicos como AWS, Google Cloud, Meta y Oracle ya se preparan para adoptar esta tecnología en la segunda mitad de 2026.

Más allá de los centros de datos: IA física

Durante la presentación, en la que Huang estuvo acompañado por robots en el escenario, también se reveló Alpamayo. Esta nueva familia de modelos de IA está orientada al desarrollo de vehículos autónomos capaces de razonar sobre sus acciones en lugar de solo reaccionar a sensores. El primer automóvil con esta tecnología debutará en las carreteras estadounidenses en el primer trimestre de este año.

Nvidia llega a este lanzamiento en una posición financiera envidiable, tras reportar ingresos récord de 57.010 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal de 2025 y concretar una alianza estratégica mediante la compra de acciones de Intel por 5000 millones de dólares para potenciar el ecosistema x86.

Con Vera Rubin, Nvidia no solo busca dominar el mercado de hardware, sino establecer el estándar para la IA agéntica y el razonamiento avanzado.