En la Argentina más del 30 por ciento de las mujeres no cumplen con los controles prenatales y una de cada 10 embarazadas tiene su primer contacto con el sistema público de salud en el momento del parto.

Frente a este contexto Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete de Ministros y secretario de Gobierno de Modernización de la Nación; y el secretario de Gobierno de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, presentaron el Chat Crecer: un asistente virtual diseñado para acompañar a las mujeres durante el embarazo y el primer año del bebé, con información personalizada y recordatorios de asistencia a los controles pre y post natales.

"Esta herramienta nació hace un año, fruto de la necesidad de incrementar el número de controles prenatales antes de la semana 13 y así disminuir la mortalidad materna e infantil. Desde la Secretaría de Gobierno de Modernización buscamos poner a disposición todos los recursos y las herramientas que estén a nuestro alcance para acompañar y asistir a las mujeres", sostuvo durante la conferencia de prensa Ibarra.

Se trata de un chat automatizado, desarrollado íntegramente en la Argentina, que funciona a través del servicio de mensajería instantánea Facebook Messenger. "Uno de los factores que impulsaron la elección de la herramienta fue la alta penetración de los celulares inteligentes en el país, con más de 40 millones de dispositivos. Hoy el desafío es construir un Estado más ágil y cercano a la gente que brinde respuestas en todo el país", agregó Ibarra.

La utilización es muy sencilla, simplemente basta con entrar al Messenger y buscar Chat Crecer, luego hacer clic en "empezar". Eso bastará para que el chat se active y comenzar a conversar con el bot. "Al ingresar hay diferentes opciones que se pueden elegir como 'estás embarazada', 'no sabés si estás embarazada', 'planificar tu embarazo', o 'acompañar un embarazo'", detalla Daniel Abadie, subsecretario de Gobierno Digital, de la Secretaría de Gobierno de Modernización.

Este asistente brinda, por ejemplo, datos de vacunación, asignaciones, recordatorios de turnos médicos, información sobre el bebé en cada etapa y, sobre todo, acompaña a la madre. "El objetivo es ayudar a las mujeres a incrementar la cantidad controles durante el embarazo, enfocado con la estrategia y reducción de la mortalidad materno infantil. Una manera de estimularlas a que acudan a los controles es acompañarlas desde su teléfono, con información y recordándoles sus turnos médicos", explica Abadie.

De hecho se ha demostrado que los controles prenatales adecuados (cinco o más durante el embarazo) y oportunos (realizando un primer control dentro de las primeras 13 semanas de gestación) reducen la mortalidad materna e infantil.

A prueba

Antes de su lanzamiento esta herramienta atravesó una prueba piloto que duró aproximadamente un año, y luego se midieron los resultados. Durante esa encuestaron a más de 1850 mujeres la utilizaron. "Una cada tres mujeres embarazadas que probaron el chatbot en ese distrito continúan utilizándolo. Y se registró que las mujeres que usaron esta herramienta asistieron en promedio a 1,2 controles más que las que nunca lo usaron", detalla el informe.

¿Por qué un chat y no una aplicación móvil? "En la Argentina hay 27 millones de usuarios activos en Facebook todos los meses, el 90 por ciento lo usa desde el teléfono y a eso se suma que el 70 por ciento de las líneas móviles de nuestro país son prepagas. Es más factible que esos datos los consuman en Facebook y no en una aplicación externa. Además queríamos encontrar una manera donde las usuarias ya estuvieran, y no tener que pedirles que se bajen un programa. Nos parecía que era lógico crear un servicio en un lugar que ya usan habitualmente", resume el subsecretario de Gobierno Digital.

Chat Crecer es un chat que está disponible para las embarazadas de todo el país, por lo cual las usuarias pueden solicitar turnos y realizar gestiones en los organismos de su provincia o ciudad.

Otras herramientas

Aunque en nuestro país no existían, hasta el momento, asistentes virtuales para embarazadas similares al Chat Crecer, hay algunas aplicaciones móviles que pueden ser gran utilidad durante estos nueve meses. Entre ellas se destaca la Calculadora de embarazo, de Yauhen Patsel, que permite estimar la fecha probable de parto, la fecha de concepción. Es muy sencilla pero útil y es utilizada, incluso, por médicos.

Otra aplicación útil es Embarazo +, de Health & Parenting, que brinda información diaria sobre el embarazo, con imágenes a color y el paso a paso del crecimiento del bebé. Además permite registrar las citas médicas, los controles, cuenta con un contador de contracciones, listados de nombres para los bebés e información sobre dieta y ejercicios durante el embarazo, entre otros datos.

Por último, después del nacimiento, Rastreador de bebé: alimentación artificial, de BigMeApps, puede ser de gran utilidad. Este programa permite registrar las mamaderas que se le dieron al bebé, los cambios del pañal, el tiempo que durmió y ofrece estadísticas diarias, entre otras útiles herramientas.