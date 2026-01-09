CES 2026: TCL renovó su familia Nxtpaper con un celular y una tableta con pantallas símil papel

En la CES 2026 que se hizo esta semana en Las Vegas, TCL volvió sobre una de las tecnologías más singulares del mercado con dos nuevos productos: la tableta Note A1 y el celular 70 Pro, ambos con pantallas Nxtpaper, paneles que usan un polarizado circular que filtra la luz azul y los reflejos, y es más amigable con nuestros ojos, al tiempo que le dan un aspecto “símil papel” para promover la lectura sin cansar la vista.

El TCL Nxtpaper 70 Pro es un smartphone convencional, con una pantalla de 6,9 pulgadas (FullHD+), un chip Mediatek 7300 (de gama media), hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, y una cámara trasera de 50 megapixeles con estabilización óptica. También tiene un lápiz para escribir en pantalla, con una latencia relativamente baja de 5 ms.

El TCL Nxtpaper 70 Pro tiene una pantalla con un filtro especial y un modo de bajo consumo que hace que el panel parezca de tinta electrónica

La estrella, no obstante, es la función que permite configurar la pantalla en modo estándar, papel y un modo monocromático extremo que además de configurar la pantalla en blanco y negro para mejorar su visibilidad, elimina notificaciones y apaga aplicaciones, lo que extiende la autonomía de la batería a 26 días en espera; está pensado para usar el teléfono para leer sin distracciones.

La TCL Note A1 Nxtpaper es una tableta con una pantalla de 11,5 pulgadas, compatible con un lápiz para escribir en pantalla

La compañía presentó a fin de año otro dispositivo con esta tecnología de pantalla, la tableta Note A1, que a diferencia de la Nxtpaper 14 que vende la compañía en la Argentina (con una pantalla de 14 pulgadas y una funda con teclado) apuesta por un panel más pequeño de 11,5 pulgadas, con el foco en las anotaciones a mano alzada; de hecho se vende con un lápiz para escribir en pantalla.

El hecho de la pantalla sea LCD y tenga una tasa de refresco a 120 Hz le permite a la compañía prometer que los trazos se verán en pantalla en forma instantánea y sin fantasmas, a diferencia de lo que ofrecen anotadores de tinta electrónica como Kindle Scribe, ReMarkable Paper Pro o el recién llegado Kobo Libra.

Las prestaciones de la TCL Note A1 Nxtpaper

La tableta corre Android, tiene ocho micrófonos y busca posicionarse como un dispositivo ideal para los estudiantes: permite transformar la letra manuscrita en texto digital (incluso si son fórmulas matemáticas), grabar una charla en forma simultánea (por ejemplo, una clase) y desgrabar todo en el dispositivo mismo. El equipo tiene un chip Mediatek G100, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

La compañía no dijo por ahora si llegarán a la Argentina.