Las nueve carreras que pueden desaparecer en los próximos años, según la IA

La aceleración de la inteligencia artificial, la automatización y los cambios en el mercado laboral están reconfigurando el mapa de las profesiones a una velocidad inédita. Lejos de ser un fenómeno futuro, el impacto ya se siente en empresas, organismos públicos y universidades, que empiezan a revisar planes de estudio pensados para un mundo que ya no existe.

Consultados distintos modelos de inteligencia artificial entrenados con datos de mercado laboral, tendencias tecnológicas y proyecciones educativas, surge un consenso: algunas carreras universitarias tradicionales podrían perder relevancia, transformarse de manera radical o incluso desaparecer en su formato actual en los próximos años. No se trata de que el conocimiento deje de ser necesario, sino de que muchas de esas tareas serán absorbidas por sistemas automatizados o requerirán perfiles muy distintos a los actuales.

Estas son nueve de las carreras que, según la IA, enfrentan un mayor riesgo de obsolescencia si no se adaptan:

1. Contador público (en su enfoque tradicional)

La automatización de procesos contables, la facturación electrónica, los sistemas de auditoría algorítmica y el avance del reporting automático reducen drásticamente la necesidad de tareas repetitivas. La profesión no desaparece, pero se achica y se reconvierte hacia el análisis estratégico, la planificación fiscal compleja y el compliance.

2. Administración de empresas generalista

Los perfiles amplios y poco especializados pierden terreno frente a especialistas en datos, finanzas, operaciones o tecnología. La IA advierte que las carreras de administración que no incorporen analítica avanzada, automatización y gestión tecnológica corren riesgo de volverse irrelevantes.

3. Secretariado ejecutivo

La gestión de agendas, documentos, viajes y comunicaciones ya es realizada en gran parte por asistentes virtuales y software inteligente. El rol humano queda reducido a funciones muy específicas, por lo que la carrera, tal como se enseña hoy, tiende a desaparecer.

4. Traducción básica de idiomas

Los sistemas de traducción automática alcanzaron niveles de precisión muy altos para textos generales. La demanda se concentra cada vez más en traducciones especializadas, creativas o con fuerte componente cultural, dejando obsoletos los perfiles generalistas.

5. Bibliotecología tradicional

La digitalización masiva de contenidos y los motores de búsqueda inteligentes reemplazan muchas de las funciones clásicas. La carrera solo mantiene vigencia cuando se orienta a curaduría digital, gestión de datos y preservación de archivos complejos.

6. Periodismo informativo rutinario

La redacción automática de noticias breves, resultados financieros o deportivos ya es una realidad. La IA señala que el periodismo basado únicamente en la repetición de información pierde valor, mientras crecen los perfiles de análisis, investigación y verificación.

7. Derecho en áreas estandarizadas

Contratos simples, escritos judiciales repetitivos y asesoramiento legal básico pueden ser generados por sistemas de IA. La carrera no desaparece, pero sí se reduce en sus segmentos más mecánicos y se desplaza hacia la estrategia, la litigación compleja y el derecho tecnológico.

8. Recursos humanos administrativo

La selección inicial de candidatos, la evaluación de CV y la gestión de nóminas están cada vez más automatizadas. Los perfiles administrativos pierden peso frente a especialistas en cultura organizacional, liderazgo y análisis de talento.

9. Carreras técnicas sin actualización tecnológica

La IA no apunta a una carrera específica, sino a un problema transversal: formaciones que no incorporan software, automatización o herramientas digitales quedan rápidamente obsoletas, incluso en áreas industriales o técnicas.

Transformación

En la mayoría de los casos, lo que está en juego es una transformación profunda de los contenidos, las competencias y el perfil profesional. Las universidades que no actualicen sus planes de estudio corren el riesgo de formar graduados para empleos que ya no existirán.

En ese contexto, la clave no pasa solo por elegir una carrera “del futuro”, sino por desarrollar habilidades difíciles de automatizar: pensamiento crítico, creatividad, capacidad de adaptación y aprendizaje continuo. Según la IA, esas competencias serán el verdadero título universitario de los próximos años.