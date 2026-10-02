ChatGPT suma un probador virtual de ropa asistido por IA

OpenAI ha actualizado el chatbot ChatGPT para que los usuarios puedan usarlo como probador virtual para ropa y accesorios de moda sobre una imagen de ellos mismos, que puede utilizarse tanto en la versión móvil como en la web.

La nueva función de ChatGPT permite comprobar cómo le quedan a los usuarios las prendas y accesorios de su interés sin tener que pasar por una tienda, y guardar sus modelos favoritos para más tarde, como se recoge en las notas de lanzamiento.

Esta novedad introduce el botón ‘Probar’ (‘Try on’), que estará disponible en la conversación cuando aparezcan listados de productos sobre ropa. En ese momento, al pinchar sobre el botón, los usuarios podrán cargar un selfie de cuerpo entero en el que la inteligencia artificial superpondrá la prensa escogida.

OpenAI utiliza el modelo ChatGPT Images 2.5 para generar las imágenes, que los usuarios podrán guardar como referencia para más adelante, como informan en TechCrunch. Este medio también indica que la función de prueba también funciona con imágenes cargadas.

Esta función de ChatGPT recuerda a otra que Google anunció el año pasado, que permite probar estilos de ropa de entre los millones de artículos de moda disponibles en Google Shopping, en la Búsqueda e incluso en los resultados de productos de Google Imágenes.

Cómo es Pruébalo, el probador virtual de Google

En el caso de la función de Google, los usuarios deben cargar un selfie de cuerpo entero, aunque los usuarios de Estados Unidos pueden recurrir a Nano Banana para generar una versión digital y probar la ropa que quieran.

Otra novedad que ha llegado a ChatGPT es la posibilidad de guardar cualquier producto en Favoritos o crear una carpeta para organizar las búsquedas en la biblioteca del chatbot.