LA NACION

ChatGPT vuelve a estar disponible dentro de WhatsApp gracias a la Unión Europea

Después de que Meta bloqueó su uso en el mensajero a principios de año, Europa conminó en junio a la compañía a abrir el acceso a otros chatbots de IA que no sean Meta AI

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Europa Press
OpenAI ha anunciado el regreso de ChatGPT al servicio de mensajería WhatsApp, tras ser retirado en enero como consecuencia de un cambio en las políticas de Meta sobre chatbots de terceros.
OpenAI ha anunciado el regreso de ChatGPT al servicio de mensajería WhatsApp, tras ser retirado en enero como consecuencia de un cambio en las políticas de Meta sobre chatbots de terceros.Shutterstock - Shutterstock

OpenAI ha anunciado el regreso de ChatGPT al servicio de mensajería WhatsApp, tras ser retirado en enero como consecuencia de un cambio en las políticas de Meta sobre chatbots de terceros.

Los chatbots de terceros, como ChatGPT y Copilot, abandonaron WhatsApp el pasado 15 de enero, debido a una actualización de las políticas de la plataforma de mensajería instantánea que buscaba permitir solo Meta AI.

Esta decisión motivó una investigación por monopolio por parte de la Comisión Europea, que llevó al ejecutivo comunitario a imponer a Meta medidas cautelares que le obligan a permitir el acceso a proveedores rivales de servicios de inteligencia artificial.

Como resultado, OpenAI ha anunciado en X el regreso de ChatGPT a WhatsApp dentro del Espacio Económico Europeo, donde está disponible a través del contacto verificado 1-800-ChatGPT, al que habrá que enviar un mensaje para activarlo.

Una vez hecho, los usuarios podrán utilizar este chatbot de IA para hacer preguntas, subir imágenes, enviar notas de voz y crear imágenes.

Europa Press
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