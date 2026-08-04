Chau a las llamadas molestas: cómo detectar el spam antes de atender el celular

Las llamadas no deseadas, los intentos de fraude y la suplantación de identidad se han vuelto un problema cotidiano para millones de argentinos. El spam telefónico evoluciona constantemente y los delincuentes perfeccionan sus técnicas para obtener dinero o información sensible. Sin embargo, existen herramientas nativas y trucos sencillos para identificar estas amenazas antes de levantar el teléfono.

El filtro automático en Android y en iOS

La mayoría de los celulares actuales cuentan con sistemas internos para combatir este flagelo. En los dispositivos Android (versión 6.0 o superior), el identificador de llamadas de Google viene activado por defecto y utiliza bases de datos actualizadas para analizar los números entrantes. Cuando el sistema detecta actividad sospechosa, muestra alertas como “Posible spam” o “Spam” en la pantalla.

Para asegurar que esta protección esté activa en Android, hay que seguir estos pasos:

Abrir la app de Teléfono .

. Ingresar en Configuración .

. Seleccionar Identificador de llamada y spam y activar la opción Ver ID de emisor y spam .

y activar la opción . Opcionalmente, se puede activar “Filtrar llamadas de spam”, lo que evita que estas comunicaciones siquiera hagan sonar el equipo.

Por su parte, el iPhone ofrece la opción de “Silenciar desconocidos”, que redirige automáticamente las llamadas de números que no están en la agenda al buzón de voz. Además, Apple utiliza información de Apple Business Connect y operadores compatibles para identificar llamadas comerciales legítimas.

Así podés impedir las llamadas spam y evitar los fraudes. Freepick

Búsqueda inversa y apps de terceros

Cuando recibimos una llamada de un número desconocido que genera desconfianza, una técnica efectiva es la búsqueda inversa. Expertos en tecnología recomiendan sitios gratuitos como ListaSpam.com, que posee un directorio de más de 50 millones de números denunciados en España y Latinoamérica. Al ingresar el número en su buscador, el sitio indica si tiene denuncias previas, de qué país proviene y si se trata de publicidad o intentos de estafa.

Otra opción popular es la aplicación Truecaller, que cuenta con una de las bases de datos de spam más extensas del mundo gracias a los reportes de su comunidad. Esta app permite saber con certeza quién llama, bloquear números de telemarketing y ver los nombres de desconocidos en el historial de llamadas.

El peligro de contestar y la trampa del “sí”

Contestar una llamada de spam, aunque no se brinde información, ya representa un riesgo: le confirma a los estafadores que el número de teléfono está activo y pertenece a una persona real, lo que multiplica los intentos futuros.

Sin embargo, el peligro mayor reside en una palabra simple: “sí”. Los delincuentes pueden grabar esa respuesta y utilizarla mediante inteligencia artificial para simular un consentimiento verbal. Con esa grabación, podrían autorizar cargos bancarios, activar suscripciones o realizar ataques de vishing (suplantación de voz) para engañar a familiares de la víctima.

Consejos clave para protegerse