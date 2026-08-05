Chau WhatsApp: la lista definitiva de los celulares en los que dejará de funcionar la app a partir de agosto 2026

El ecosistema digital vuelve a transformarse y, con él, las exigencias de hardware para las aplicaciones más populares. A partir de agosto de 2026, miles de usuarios en todo el mundo deberán afrontar una interrupción en el servicio de WhatsApp, debido a un cambio en las políticas de compatibilidad de la empresa Meta. La compañía propietaria de la plataforma realizará esta modificación periódica para garantizar que la aplicación mantenga los niveles óptimos de seguridad, estabilidad y rendimiento que requieren las nuevas funciones basadas en inteligencia artificial y herramientas de comunicación avanzadas.

Esta decisión busca garantizar que la aplicación mantenga los niveles óptimos de seguridad, estabilidad y rendimiento

El núcleo de esta medida se fundamenta en la capacidad de los teléfonos inteligentes para soportar las actualizaciones de los sistemas operativos. Meta estableció una norma clara: únicamente serán compatibles aquellos dispositivos que operen bajo Android 5.0 o superior y, en el caso de los equipos de Apple, será indispensable contar con iOS 15.1 como mínimo. Aquellos dispositivos que, por una cuestión de antigüedad, no permitan realizar estas actualizaciones, quedarán automáticamente fuera del soporte oficial, lo que inevitablemente derivará en el cese del funcionamiento de la plataforma en dichos terminales.

Lista de los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp

La lista de equipos afectados es extensa y comprende modelos que marcaron una época en el mercado de la telefonía móvil. Los usuarios de Samsung deberán prestar especial atención a modelos como el Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core y el Trend Lite. En cuanto a los dispositivos de Motorola, la incompatibilidad alcanzará al Moto G y E, ambos de primera generación. La firma LG también se verá alcanzada por este ajuste técnico y afectará al Optimus G, L5, L7, F7 y el Lucid 2, además del Nexus 4 y G2 Mini. Por su parte, Sony dejará de brindar soporte para la serie Xperia, que incluye los modelos Z, Z2 y SP, mientras que los equipos Huawei Ascend Mate y Ascend G740 también quedarán excluidos.

WhatsApp se despide de modelos históricos como el Samsung Galaxy S4 Mini y el Moto G de primera generación Archivo

El segmento de Apple tampoco es ajeno a este cambio, sino que los usuarios de iPhone deberán verificar su versión de iOS, ya que todos los modelos que no puedan alcanzar la actualización 15.1, entre ellos el iPhone 6 y versiones anteriores como el iPhone 5 y 5c, dejarán de recibir nuevas versiones de la aplicación, lo que eventualmente invalidará su uso diario.

Los motivos de esta actualización

El motivo de este apagón tecnológico responde a la imposibilidad técnica de implementar estándares modernos de cifrado y protección de datos en componentes que, por su hardware limitado, no pueden procesar herramientas de vanguardia, como videollamadas mejoradas, canales o funciones de inteligencia artificial. Meta justifica estas decisiones al indicar que concentrar el desarrollo en hardware moderno permite optimizar los recursos globales y acelerar la llegada de futuras funciones. La falta de actualizaciones de seguridad en sistemas obsoletos deja a los dispositivos más expuestos a vulnerabilidades y ataques informáticos.

Tras casi 12 años desde su lanzamiento, el iPhone 6 dejará de contar con la posibilidad de usar WhatsApp Apple

Los especialistas sugieren que el proceso de desconexión no será inmediato, sino que, inicialmente, los usuarios dejarán de visualizar actualizaciones en las tiendas oficiales y, con el correr de los días, experimentarán bloqueos frecuentes, errores al intentar iniciar sesión o dificultades para enviar y recibir mensajes. Por ello, la recomendación principal para quienes posean estos modelos consiste en verificar la versión de su sistema operativo en la sección de configuración del teléfono y, en caso de ser necesario, realizar una copia de seguridad urgente en Google Drive o iCloud antes de que el servicio deje de operar por completo.