Insatisfecho con las opciones que encontraba para poder tomar notas de las ideas y pensamientos que tenía a lo largo del día, un programador argentino que vive desde hace más de una década en Sillicon Valley desarrolló una plataforma para tomar notas y compartir contenidos que es sencilla, intuitiva y promete revolucionar a la competencia con un modelo de negocios con un "enfoque ético" que respeta la privacidad de los usuarios, sin acceder a sus datos ni usarlos para publicidad.

Se trata de Collected Notes, una plataforma para hacer anotaciones y compartirlas que asegura ser "más simple y poderosa" que Medium, el servicio de blogs creado en 2012 por los cofundadores de Twitter Evan Williams y Biz Stone y que hoy es considerado el líder indiscutido dentro del segmento. En 2019 Medium recibió más de 240 millones de visitas mensuales y se cree que este año ese número aumentó aunque muchos usuarios, como Alejandro Crosa, sienten que no es una buena alternativa.

"Cuando hoy querés leer algo en Medium con lo primero que te topás es un banner que te tapa media pantalla y te obliga a loguearte. Cuando lo hacés, comienzan a llegarte mil mails y a recolectar información de tu uso. Eso para mí hoy es inaceptable", le dijo a LA NACION este programador argentino de 40 años que vive en San Francisco desde 2008.

Luego de trabajar para compañías como LinkedIn y Twitter, Crosa fue parte de dos exitosas startups y hace dos meses se encontró buscando nuevos rumbos profesionales. Fue en ese momento que se dio cuenta que no tenía una buena herramienta para anotar las ideas y pensamientos que se le venían a la cabeza cuando estaba haciendo ejercicio, en la calle o jugando con sus hijos.

"Estaba en un interín sin trabajo y tenía una necesidad grande de publicar cosas, pero las plataformas que tenía disponibles no me convencían, porque todas parecen asumir que cuando querés escribir algo estás sentado en un escritorio, con una taza de té inglés y en completa paz y silencio. Y eso jamás sucede. Entonces entendí que mi objetivo era encontrar una manera de quitar toda fricción entre tener una idea y publicar", explicó.

Con esa concepción en mente, Crosa decidió comenzar a desarrollar su propia plataforma, escuchando también a otros usuarios: "Pensé en una metodología similar a lo que sucede cuando te anotás en un gimnasio con un amigo para faltar menos. Acá en Estados Unidos le dicen 'trabajar con el garage abierto', crearte una suerte de compromiso con un loop de feedback. Entonces conté en un tuit que tenía ganas de hacer esto para escuchar otras opiniones y puntos de vista".

"La verdad es que me funcionó increíble, me llenaron de buenas ideas mientras la programaba y cuando lancé la primera beta cerrada, también di invitaciones por Twitter y volví a recibir una cantidad increíble de consejos", reconoció.

Sin publicidad y sin venta de datos personales, la transparencia es el valor central de Collected Notes

En menos de un mes Crosa tenía la primera versión de Collected Notes, a la bautizó así porque estaba leyendo The Collected Stories de la escritora Lydia Davisque y le imprimió un estándar alto: ser simple, ofrecer una experiencia nativa en cualquier dispositivo y ofrecer un modelo de negocios "claro" en donde no se recolecta información de los usuarios, no hay publicidad, no hay avisos pop-ups y no se muestran métricas para hacer rankings como likes o cantidad de seguidores.

"Mi modelo de negocios es una suscripción mensual de 5 dólares para aquellos que quieran un acceso completo a la API, soporte personalizado y cantidad ilimitada de notas. Para mí es importante la transparencia porque creo que es lo que la mayor parte de las personas prefiere aunque quizá aún no lo sabe. Es decir, la mayoría de los usuarios en Internet aún no entienden bien cómo funciona el tracking y por eso celebra que si buscó pelotas para el día del niño le aparecen en Instagram. Yo no quiero que mis datos sean comercializados así que me puse una vara alta: ¡ni siquiera sé exactamente cuántas personas lo están usando ahora! Yo no quiero tenerte de rehén o trackearte para ver qué tenés que puedo vender, quiero que te puedas descargar todo lo que hiciste cuando te quieras ir", puntualizó.

A menos de dos meses de lanzado, Collected Notes es un pequeño éxito con mucho potencial. Ya recaudó 1500 dólares y tiene cerca de seis mil usuarios registrados. Tras su publicación en sitios como Product Hunt o Hacker News, la plataforma comenzó a cobrar vida propia gracias a sus usuarios: "Muchas de las novedades con las que hoy cuenta Collected Notes llegaron por las mismas personas que la adoptaron, como la integración con Slack, la automatización para publicar en redes sociales o la versión para Android, que pronto estará disponible"

"Collected Notes la usa desde mi mamá y mi hijo hasta un médico, que deja ahí sus observaciones, o profesores que dan cursos online. Y hay cosas increíbles, como alguien que lo puso como un servicio para páginas webs: sus clientes escriben allí los contenidos que quieren actualizar y se realiza de manera automática, ahorrando trabajo a todos.

Si bien reconoce que ya fue contactado por posibles inversores, Crosa asegura que por ahora prefiere seguir explorando cuáles pueden ser los límites de su idea antes de formalizar el siguiente paso: "No hay sitios de publicación pensados como una API, como algo dinámico. Pronto va a ser posible suscribirse a una nota, por ejemplo, y esa nota va cambiando y puedo ir linkeando a otras cosas y eso hoy no se puede hacer. Collected Notes es más que un blog, porque hay cosas que no son un post y que tienen que ver con tu identidad: libros que leíste, podcasts que escuchaste. Eso nadie lo exploró".

"No sé hasta dónde quiero ir con esta plataforma, tengo una intuición de más cosas, pero tengo que ir paso a paso y las notas son el primer eslabón. Porque no son sólo notas o sólo blogspots, porque tiene más que ver con una API. Hubo mucho interés, pero aún no sé a dónde voy a terminar. Lo pensé para mí y siento que hay mucha gente como yo. Creo que mi producto es mucho mejor que Medium, sin dudas, pero mi compromiso es con la simplicidad y la transparencia: sin configuraciones, sin pop ups, sin pantallas raras y sin técnicas engañosas de vinculación", aseguró.

Y si bien Collected Notes nació mientras estaba sin trabajo, Crosa ahora se sumó ahora al equipo de la app Slack y por eso su plataforma de publicación se volvió un proyecto paralelo, aunque confía en que podrá seguir trabajando en él, porque la insistencia forma parte de su ADN como emprendedor y eso es más valioso que la mera inspiración.

"Una idea no vale realmente nada. Cuando vas a ejecutar la idea te das cuenta que hay un montón de cosas que no sabías. Vengo de dos startups en donde descubrí que es muy importante encontrar a tu público o darte a conocer, y eso es raro para un programador o un diseñador, porque no es nuestro palo. Hay gente que lo intenta y gente que no, pero los que triunfan son los que lo intentan hasta hacerlo. Lo digo yo que reboté tres veces cuando quise entrar a Twitter, pero finalmente lo logré. Le tenemos pánico al fracaso y es algo cultural, pero debemos entender que en la vida son muchas más las veces en las que intentás, que las que la pegás y esto está perfecto", concluyó.