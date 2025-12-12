OpenAI presenta GPT-5.2, con mejoras de precisión y fiabilidad en el uso profesional de la IA

OpenAI ha presentado su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) GPT-5.2, el más avanzado hasta la fecha para tareas profesionales con las versiones Instant, Thinking y Pro para ChatGPT, que introducen mejoras de razonamiento, codificación y seguridad, al asegurar menos alucinaciones y mayor protección para la salud mental.

La compañía suma más de 800 millones de usuarios semanales en su chatbot, que representan alrededor del 70 por ciento del uso el asistente, así como más de cuatro millones de desarrolladores construyendo sobre la plataforma de OpenAI.

En este sentido, de cara a continuar ofreciendo una tecnología que impulse todo aquello que los profesionales, equipos y empresas quieran lograr de manera fiable con IA, OpenAI ha presentado su nuevo modelo de vanguardia GPT-5.2, menos de un mes después de su antecesor, GPT-5.1.

La tecnológica hace referencia a este modelo como “el mejor hasta la fecha” para el uso profesional cotidiano, tanto en el asistente ChatGPT como en la API. Así, esta actualización del modelo incluye mejoras en múltiples aspectos, que marcan “un nuevo estándar” en evaluaciones de referencia.

Instant, Thinking y Pro

Como ha detallado en un comunicado, la familia GPT-5.2 se ha integrado en ChatGPT con las versiones GPT-5.2 Instant, GPT-5.2 Thinking y GPT-5.2 Pro, ofrece mejoras significativas para el trabajo y el aprendizaje. En el caso de la versión Instant, ofrece mayor rapidez y mejores respuestas a preguntas de búsqueda de información, guías paso a paso, redacción técnica y traducción.

Asimismo, GPT-5.2 Instant también es más eficaz a la hora de un uso pensado para apoyar el estudio y el desarrollo de habilidades, así como para ofrecer orientación laboral y profesional más clara.

Por otra parte, con GPT-5.2 Thinking, OpenAI ha subrayado las mejoras introducidas que lo convierten en “el mejor modelo hasta la fecha para los profesionales”. Esto se debe a que ha evolucionado aún más su capacidad para resolver problemas más complejos con mayor precisión.

Por ejemplo, OpenAI ha hecho referencia a mejoras en la forma de organizar las hojas de cálculo, así como a los avances a la hora de crear presentaciones. Todo ello está respaldado por sus resultados en pruebas relevantes como GDPval, el ‘benchmark’ que evalúa 44 tareas profesionales reales, incluyendo la redacción de documentos, además de las tareas mencionadas, donde alcanza puntuaciones “de nivel experto” consolidándose como el primer modelo en lograrlo.

Concretamente en esta prueba, GPT-5.2 Thinking supera o iguala a los mejores profesionales de la industria para las 44 tareas en un 70,9 por ciento de los casos, mientras que GPT-5 Thinking solo lo conseguía en el 38,8 por ciento de los casos.

Finalmente, la versión GPT-5.2 Pro llega como “el modelo más inteligente y fiable para preguntas difíciles”. Esta opción tiene un tiempo más elevado de respuesta, sin embargo, ofrece resultados de mayor calidad. Como consecuencia, en pruebas preliminares, muestra mayor exactitud, menos errores importantes y un rendimiento superior en dominios complejos como la programación.

Rendimiento y seguridad

Además de todo ello, el nuevo modelo también destaca en tareas de codificación, donde GPT-5.2 Thinking alcanza un 55,6 por ciento en SWE-bench Pro, en tareas de razonamiento científico, que mejora los resultados según GPQA Diamond, y en tareas de matemáticas, donde obtiene un 40,3 por ciento en FrontierMath.

Otra mejora a tener en cuenta es que GPT-5.2 Thinking genera menos alteraciones que GPT-5.1 Thinking, concretamente OpenAI ha subrayado que las respuestas incorrectas fueron un 38 por ciento menos frecuentes. Como resultado, los usuarios podrán utilizar ChatGPT con mayor fiabilidad para la investigación, la redacción, el análisis o la toma de decisiones en el trabajo diario.

Siguiendo esta línea, también se han ampliado los avances en seguridad a la hora de usar el chatbot, con el foco puesto especialmente en la salud mental. Esto se debe a que GPT-5.2 ahora detecta de forma más precisa las posibles señales de malestar de un usuario y cuida sus respuestas para ofrecer ayuda. Esta mejora en seguridad se ha implementado después de rechazar su responsabilidad en el caso de la muerte por suicidio de un adolescente que usó ChatGPT como confidente.

GPT-5.2 para construir agentes

Por otra parte, OpenAI ha detallado que en la API, el nuevo GPT-5.2 con razonamiento se presenta como la mejor opción para los desarrolladores a la hora de construir agentes.

Esto se debe a que aporta mejoras significativas en la inteligencia general, la comprensión de textos largos, el uso autónomo de herramientas por el agente y la visión, ya que reduce las tasas de error en el razonamiento de gráficos y puede interpretar con mayor precisión los diagramas o cómo se colocan los elementos dentro de una imagen, como ha especificado la compañía.

De esta forma, la tecnológica liderada por Sam Altman asegura que GPT-5.2 supera a cualquiera de sus modelos anteriores en la ejecución completa de tareas complejas del mundo real.

Con todo ello, OpenAI ha señalado que ha comenzado a desplegar GPT-5.2 (Instant, Thinking y Pro) para los usuarios suscritos a los planes Plus, Pro, Business y Enterprise. Asimismo, la implementación se llevará a cabo de forma gradual.

OpenAI ha presentado este nuevo modelo una semana después de declarar la empresa en “código rojo” ante la presión de sus competidores, sobre todo de Google. En ese momento, Altman detalló que reestructuraría sus esfuerzos para mejorar la calidad de ChatGPT, con mejoras en las funciones de personalización para los usuarios y más velocidad, antes de enfocarse en otros productos. Asimismo, adelantó que lanzaría un nuevo modelo de razonamiento que superaría al modelo Gemini 3 de Google.