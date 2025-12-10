Cómo activar el “modo dragón dorado” de WhatsApp es algo que muchos usuarios de la app de mensajería se preguntan, donde se utiliza una imagen alusiva a esta figura mitológica.

Un dragón dorado es una criatura mítica que suele representarse como un ser imponente, de escamas brillantes y gran sabiduría, asociada a la luz, la prosperidad y la protección. En muchas historias de fantasía aparece como el dragón más noble y poderoso, símbolo de justicia y equilibrio, mientras que en algunas culturas asiáticas encarna la buena fortuna y el éxito. Muchas veces se lo puede ver en películas como Dragones: la búsqueda del Dragón Dorado, que fueron furor entre los más pequeños. Es por ello que muchos buscan cambiar el logo de WhatsApp por una imagen alusiva.

El "modo dragón dorado" también puede estar dirigido a películas del tema

De todas formas, hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De este modo, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Pero para poder preparar el “modo dragón dorado”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en Internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo, ya sea su color, forma o tamaño.

El "modo dragón dorado" de WhatsApp Gemini

Cómo configurar el “modo dragón dorado” en WhatsApp

Aquellos usuarios que desean activar el “modo dragón dorado” deberán seguir los siguientes pasos:

El primer requisito es obtener una imagen adecuada de un dragón dorado en formato PNG con fondo transparente. Las personas pueden descargar una de Internet o crear una propia con herramientas de inteligencia artificial. Hay que asegurarse de que la imagen esté guardada en tu galería antes de continuar con los siguientes pasos.

Esta aplicación es esencial para poder modificar los íconos del sistema. Accedé a la tienda de aplicaciones Play Store y descargá “Nova Launcher”. Luego, abrí la aplicación y selecciónala como el lanzador predeterminado de tu teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para cambiar el diseño y los íconos de la pantalla principal.

Ahora aplicarás la imagen de un dragón dorado al atajo de la aplicación. Volvé a la pantalla de inicio de tu teléfono (donde se encuentra el ícono de WhatsApp) y mantené presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. En el menú emergente, se debe seleccionar la opción “Editar”. Hacé click nuevamente sobre el logo que aparece en la ventana de edición. Se desplegará un nuevo menú donde se debe elegir “Aplicaciones” y, luego, “Fotos” (o “Galería”). Buscá en la galería la imagen previamente guardada. Ajustá el tamaño de la imagen según la preferencia personal y presioná “Listo” para confirmar el cambio.

Al completar estos pasos, el nuevo ícono con la figura en cuestión reemplazará al original en la pantalla del celular.

Cómo funciona la aplicación para personalizar WhatsApp

Cómo cambiar el logo de WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

Las aplicaciones como Nova Launcher reciben el nombre de launchers o lanzadores. Su función principal es permitir que los usuarios modifiquen la interfaz principal de su teléfono. Ofrecen amplias opciones de personalización más allá de las que vienen de fábrica con el sistema operativo Android.

Con estas herramientas, es posible cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, la organización de los widgets y los logotipos de las aplicaciones. Un launcher posibilita que un dispositivo Samsung, por ejemplo, adquiera la apariencia visual de un Motorola o incluso de un iPhone.

La estructura de la mayoría de los lanzadores se compone de tres elementos fundamentales. Primero, las pantallas de escritorio, donde se ubican los íconos y widgets. Segundo, una barra inferior o dock, que aloja las aplicaciones de uso más frecuente. Tercero, un cajón de aplicaciones, que agrupa todas las herramientas instaladas en el dispositivo.

Es importante destacar que Nova Launcher es una aplicación de terceros. No cuenta con el respaldo ni la garantía de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Cómo revertir la personalización del ícono

Si una persona desea restaurar el logo original de WhatsApp, el proceso es muy simple. Solo se necesita desinstalar la aplicación Nova Launcher desde la Play Store o la configuración del teléfono.

Al eliminar el lanzador, todas las modificaciones visuales aplicadas a la interfaz desaparecen de forma automática. El sistema operativo regresa a su configuración de fábrica o al lanzador que estaba establecido previamente.