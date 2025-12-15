Zero Click: solo el 0,25% de las consultas a una IA terminan en una visita a un medio de comunicación

Un reciente estudio realizado por GfK DAM, el medidor oficial del consumo digital en España, acaba de lanzar una señal de alarma que resuena en todo el ecosistema digital: la inteligencia artificial (IA) no solo está cambiando cómo buscamos, sino que está concretando el golpe de knock-out para el tráfico de los medios de comunicación.

El informe de GfK, presentado en noviembre de 2025, revela que la contribución de las herramientas de IA como ChatGPT o Perplexity al tráfico total de los medios digitales es prácticamente nula, situándose por debajo del 0,25%. El dato es demoledor: menos del 0,2% de las consultas realizadas a estas herramientas se traducen en un clic o una visita a la web de un medio de comunicación.

El auge de la IA y la ley del mínimo esfuerzo

El estudio subraya la velocidad récord con la que la IA ha penetrado en la rutina de los usuarios. En solo tres años, casi el 50% de los españoles que participaron del estudio la han adoptado, un ritmo cuatro veces superior al que experimentaron las redes sociales. Esta adopción masiva se debe a la creciente dependencia de los usuarios a obtener respuestas rápidas, directas y claras que reciben de la IA.

Aquí es donde el fenómeno se vincula directamente co el zero-click search (búsqueda de cero clic). Este concepto define las búsquedas que se resuelven en la página inicial, sin que el usuario haga clic en ningún resultado externo, quedando satisfecho con la respuesta que ofrece directamente el motor de búsqueda o la herramienta de IA.

Google ha estado impulsando esta tendencia durante años a través de fragmentos destacados (Featured Snippets), paneles de conocimiento (Knowledge Panels) y, más recientemente, con sus AI Overviews. Los datos de SparkToro, utilizados en el análisis global, ya indicaban que por cada 1000 búsquedas en Google en Estados Unidos, solo 360 clics seguían en un recorrido que los llevaba a la “web abierta” (sitios que no son propiedad de Google ni pagan publicidad).

La IA generativa intensifica esta “gran sequía digital”. Según GfK, más del 70% de las búsquedas asistidas por IA no generan ningún clic al contenido. Es decir, el motor de búsqueda o el chatbot se convierten en el destino final, no en la puerta de entrada a otros sitios.

Consecuencias para el modelo de negocio

Para los medios y creadores de contenido, las consecuencias son catastróficas, ya que el modelo económico tradicional depende del volumen de tráfico orgánico para monetizar mediante publicidad.

El contenido que se ve más afectado es el llamado evergreen: temas atemporales como tutoriales, recetas o información de salud. Estos contenidos han visto caer su tráfico orgánico entre un 20% y un 65%, pues la IA responde a estas consultas directamente, según GfK.

La directora de Operaciones y Producto de GfK Media, Aida Méndez, sugiere que la ruta de supervivencia pasa por la creación de contenido premium que no pueda ser fácilmente “capturado” (non-scrapeable) por las máquinas, la fidelización a través de modelos de suscripción y una apuesta fuerte por la información local o regional.