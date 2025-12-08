Cómo llamar en privado y que no aparezca el número

Al momento de llamar alguien por celular, el receptor podrá ver el número telefónico, incluso si no lo tiene agendado. Sin embargo, existen varios trucos que permiten para llamar en privado y que no aparezca el número.

El método más simple y universal es marcar #31# seguido del número destino (por ejemplo, #31#1122334455). De esa forma, se oculta la identidad de la persona que llama y funciona en móviles y teléfonos fijos de cualquier operador. Sin embargo, solo aplica para una llamada específica, lo que implica que es necesario marcarlo cada vez que uno quiere hacer un llamado con número privado.

Existen algunos trucos para hacer llamadas con número desconocido Freepik

De todos modos, tanto en celulares Android como iPhone es posible configurar las llamadas con número privado de forma permanente. Para ello, hace falta ajustar el identificador (o Caller ID, en inglés) de forma manual para que todas las llamadas que se hagan aparezcan como “número privado” o “desconocido” para el receptor, sin necesidad de aplicar códigos por cada llamada. De todos modos, esta configuración es reversible y no afecta llamadas entrantes.

Vale aclarar que esta opción depende del operador y del modelo del dispositivo. Hay algunas empresas prestadoras de este servicio que bloquean esta función por cuestión de políticas. Por lo tanto, solo podrán hacer llamadas con número privado ingresando #31# ante de cualquier número telefónico.

Cómo configurar las llamadas con número privado en Android

Los pasos para configurar los llamados privados en el celular Android de forma parmanente (Foto: Freepik) rawpixel.com / Tong

1 Abri la app Teléfono

Buscar en el celular el icono de teléfono y apretarlo.

2 Dirigirse al menú de la app

Tocar los tres puntos verticales en la esquina superior derecha o deslizá el panel lateral para ingresar al menú del Teléfono.

3 Seleccionar "ID de llamada"

En el menú principal de la app Teléfono, dirigirse a “Configuración” e ingresar a “Ajustes de llamadas” o “Más ajustes”. Allí se podrá encontrar las opciones “ID de llamada”, “Mostrar mi número” o “Mostrar mi ID”, que pueden variar según cada modelo de los celulares Android.

4 Hacer el número privado

Elegir “Ocultar número” o “Nunca mostrar” y confirmar. Ahora todas las llamadas salientes ocultan tu número. Para desactivar, repetir el proceso, pero elegir la opción “Mostrar número”.

Cómo configurar las llamadas con número privado en iPhone

Se pueden configurar los llamados con números privados en iPhone NIC COURY� - AFP�

1 Ir a la Configuración del Teléfono

Dirigirse a la app “Ajustes” y seleccionar la opción “Teléfono”.

2 Hacer que se deje de mostrar el número en las llamadas

Allí buscar “Mostrar ID de llamada”, que se encontrará al final de la lista de las opciones disponibles en el apartado. Para hacer que deje de aparecer el número telefónico en las llamadas, solo hace falta desactivar el interruptor, que se pone en blanco o gris. De esa forma, todas las llamadas salientes quedarán ocultas por defecto.

En caso de querer revertir esta configuración, solo hace falta repetir el proceso y activar el interruptor nuevamente.

Cómo bloquear los llamados con números ocultos

Es posible bloquear para que no lleguen llamados de número desconocidos al celular. De esa forma, se puede evitar que lleguen comunicaciones telefónicas Spam o de personas que no están agendadas en el smartphone que sean consideradas sospechosas. Así eludir llamados molestos o riesgosos.

En la Argentina, se puede inscribir en el Registro Nacional No Llame para bloquear llamadas comerciales molestas. Esto no bloquea números ocultos, sino llamadas de telemarketing que suelen usar números ocultos.

En tanto, se puede configurar el celular para que no reciba llamados de números privados.

Es posible bloquear las llamadas de números ocultos que son spam o fraudes Freepick

Cómo bloquear llamadas de números ocultos en Android

1 Ir a la configuración del Teléfono

Abrir la aplicación Teléfono. Tocar el ícono de menú (tres puntos) y seleccionar “Ajustes” o “Configuración”.

2 Activar el bloqueo de llamados con números ocultos

Buscar la opción llamada “Números bloqueados” o “Bloqueo de llamadas”. Activar la opción “Bloquear llamadas de números desconocidos” o “Bloquear números privados”, de acuerdo al modelo del celular Android. Desde ahí, también podés agregar números específicos que quieras bloquear.

En algunos teléfonos Android hay una función llamada “Filtro de llamadas y spam” o “Asistencia de llamadas” que, al activarla, bloquea automáticamente llamadas sospechosas o no identificadas.​

Cómo bloquear los llamados con números privados en iPhone

1 Ir a la Configuración de iPhone

Abrir la app “Ajustes” en el iPhone y dirigirse a la sección “Teléfono”.

2 Silenciar llamadas deconocidas

Activar la opción “Silenciar llamadas desconocidas”. Esto enviará directamente al buzón de voz las llamadas de números que no estén en tus contactos ni identificados. Cabe aclarar que este bloqueo no impide que las llamadas lleguen, pero sí que suenen y molesten.