Cómo activar el “modo Among Us” de WhatsApp

Activar el “modo Among Us” en WhatsApp es posible de lograr en pocos pasos. Se trata de un proceso para modificar el logo de la aplicación por una imagen alusiva a este juego.

Among Us es un videojuego que alcanzó notoriedad global. Ambientado en una nave espacial, los participantes asumen el rol de tripulantes o impostores. Mientras los primeros deben completar tareas de mantenimiento, los impostores intentan sabotear la misión y eliminar a los demás sin ser descubiertos. Con un diseño simple, pero efectivo, Among Us se convirtió en un fenómeno, impulsado por su viralización en plataformas como Twitch y YouTube. Los más fanáticos quieren saber cómo teñir su WhatsApp con una imagen alusiva: cómo activar el “modo Among Us”.

De todas formas, hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético, que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. Así, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Pero para poder preparar el “modo Among Us”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo, ya sea su color, forma o tamaño.

Cómo configurar el “modo Among Us” en WhatsApp

Aquellos usuarios que desean activar el “modo Among Us” deberán seguir los siguientes pasos:

Descargar la aplicación Nova Launcher en el celular Android.

en el celular Android. Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular, para que pueda modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal.

Ingresar al navegador favorito y buscar (o crear con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo alusivo a Among Us . El archivo debe estar en PNG y ser transparente.

con algún El archivo debe estar en PNG y ser transparente. Regresar a la pantalla principal del celular y hace click alrededor de dos segundos el ícono de WhatsApp . Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”.

. Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”. Allí nuevamente hacer click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos.

Buscar la imagen que descargaron anteriormente, definir en su tamaño y apretar en “Listo”. De esta manera, se activará el “modo Among Us” en WhatsApp.

