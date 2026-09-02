Cómo configurar mi dispositivo usando “Ok Google”

Los asistentes virtuales forman parte de la vida diaria de millones de personas. Ya sea para consultar el clima, programar una alarma, enviar un mensaje o controlar dispositivos inteligentes, estas herramientas permiten realizar acciones mediante comandos de voz de forma rápida y práctica.

En el caso de los teléfonos Android, una de las funciones más conocidas es “Ok Google”, el comando que activa el Asistente de Google para ejecutar distintas tareas. Para aprovechar todas sus posibilidades, primero es necesario configurarlo correctamente y habilitar el reconocimiento de voz en el dispositivo.

Así funciona Ok Google en el celular bbc-mundo-14416

El proceso puede variar ligeramente según la marca y la versión del sistema operativo, pero en la mayoría de los casos los pasos son muy similares.

Cómo configurar un dispositivo utilizando “Ok Google”

1 Verificar que el Asistente de Google esté disponible

Antes de comenzar, es importante comprobar que el teléfono cuente con el Asistente de Google instalado y actualizado.

La mayoría de los dispositivos Android lo incluyen de forma predeterminada, aunque en algunos modelos puede ser necesario descargar o actualizar la aplicación desde Google Play.

2 Abrir la configuración del Asistente

Ingresar a la aplicación de Google y tocar la foto de perfil ubicada en la esquina superior derecha.

Luego seleccionar “Configuración” y acceder al apartado “Asistente de Google”, donde se encuentran todas las opciones relacionadas con el funcionamiento de la herramienta.

3 Activar “Hey Google” o “Ok Google”

Dentro del menú del Asistente, ingresar en la sección “Voice Match” o “Hey Google y Voice Match”.

Allí será posible habilitar la opción para activar el asistente mediante la voz. Si es la primera vez que se configura, el sistema solicitará repetir varias veces la frase “Ok Google” o “Hey Google” para reconocer el tono de voz del usuario.

4 Completar el reconocimiento de voz

Durante el proceso de configuración, el teléfono grabará diferentes muestras de la voz para mejorar la precisión del reconocimiento.

Este paso permite que el dispositivo responda principalmente al propietario y reduzca la posibilidad de activaciones accidentales.

5 Probar el funcionamiento

Una vez finalizada la configuración, solo hay que decir “Ok Google” o “Hey Google” para comprobar que el asistente responde correctamente.

A partir de ese momento será posible realizar consultas, crear recordatorios, enviar mensajes, abrir aplicaciones, controlar dispositivos inteligentes compatibles y ejecutar muchas otras acciones mediante comandos de voz.

Qué se puede activar con el "Ok Google" Shutterstock - Shutterstock

Qué cosas se pueden hacer con “Ok Google”

Una vez configurado, el Asistente de Google permite realizar numerosas tareas cotidianas sin necesidad de utilizar las manos.

Entre las funciones más habituales se encuentran consultar el pronóstico del tiempo, reproducir música, configurar alarmas y temporizadores, obtener indicaciones de navegación, realizar llamadas, enviar mensajes, crear eventos en el calendario o controlar dispositivos del hogar inteligente compatibles.

Además, con el paso del tiempo incorpora nuevas funciones que amplían sus posibilidades y mejoran la experiencia de uso.

Una herramienta que simplifica el uso del celular

Configurar “Ok Google” es un proceso que lleva apenas unos minutos y permite aprovechar una de las funciones más útiles disponibles en los dispositivos Android. Gracias al reconocimiento de voz, muchas acciones pueden realizarse de manera más rápida y cómoda, especialmente cuando se tienen las manos ocupadas o se necesita acceder a información de forma inmediata.

A medida que los asistentes virtuales continúan evolucionando, su integración en la vida cotidiana se vuelve cada vez mayor, convirtiéndose en aliados para organizar tareas, resolver consultas y facilitar el uso diario de la tecnología.