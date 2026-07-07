Las copias de seguridad de Android ahora ocupan espacio en el almacenamiento de Google

Los datos de las copias de seguridad o backup de los móviles Android empezarán a contar como parte del almacenamiento asignado de forma gratuita a la cuenta de Google del usuario desde julio.

Google ha realizado cambios que afectan al almacenamiento de la cuenta de Google, que habitualmente ofrece 15GB de manera gratuita a compartir entre diversos servicios de la compañía.

Google, hasta ahora, solo ha contabilizado para el almacenamiento de la cuenta los datos relacionados con Google Fotos, Gmail y Google Drive, pero con el cambio también tendrá en cuenta todos los datos de la copia de seguridad, que incluye mensajes de texto, historial de llamadas y la configuración del dispositivo.

“La copia de seguridad de Android permite guardar datos del móvil en la cuenta de Google para que así el usuario pueda restaurarlos o configurar un nuevo dispositivo”, ha señalado un portavoz de Google sobre la directriz actualizada al medio especializado 9to5Google, añadiendo que los cambios ocuparán unos 40MB más de espacio de media.

Estos cambios en el almacenamiento de la cuenta de Google empezarán a aplicarse a partir de este martes 7 de julio, según el medio citado.

Justo en una de las primeras pantallas de inicio, al configurar el móvil por primera vez, aparece esta opción que solicita al usuario si desea mantener una copia de seguridad de forma automática en la nube con datos, que detalla Google desde su página de soporte, como el historial de llamadas, los contactos, los mensajes SMS (también MMS y RCS), los ajustes del dispositivo y algunos datos específicos de algunas aplicaciones.

Esta opción también está disponible desde los ajustes del móvil al buscar backup o copia de seguridad para realizar una rápida.

El gigante tecnológico también ha detallado algunas mejoras de este servicio de ‘backup’, como los nuevos controles que permiten seleccionar qué datos y qué apps quiere mantener el usuario en la copia de seguridad.