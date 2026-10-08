Cómo configurar una alerta de precio en Mercado Libre para comprar productos baratos

Comprar por internet se convirtió en una alternativa habitual para quienes buscan comparar precios y encontrar promociones sin salir de casa. Sin embargo, los valores de los productos pueden cambiar con frecuencia, por lo que activar las notificaciones de Mercado Libre puede ser una herramienta útil para detectar descuentos y ahorrar dinero.

Para recibir notificaciones sobre descuentos y promociones, los usuarios pueden revisar la configuración de la aplicación desde su celular. El procedimiento es sencillo:

Abrir Mercado Libre : ingresar a la aplicación desde el celular e iniciar sesión.

: ingresar a la aplicación desde el celular e iniciar sesión. Ir a Notificaciones : buscar el ícono de la campanita o acceder a la sección correspondiente desde el menú de la cuenta.

: buscar el ícono de la campanita o acceder a la sección correspondiente desde el menú de la cuenta. Ingresar a Configuración : seleccionar el engranaje, si aparece disponible, para administrar las preferencias de notificación.

: seleccionar el engranaje, si aparece disponible, para administrar las preferencias de notificación. Activar las promociones : habilitar la opción denominada “Descuentos y promociones”, “Ofertas y descuentos” o una categoría similar, según la versión de la aplicación.

: habilitar la opción denominada “Descuentos y promociones”, “Ofertas y descuentos” o una categoría similar, según la versión de la aplicación. Verificar los permisos del celular: comprobar que Mercado Libre tenga autorización para enviar notificaciones.

Las compras por Mercado Libre pueden mejorarse teniendo activadas las notificaciones de la aplicación (Foto: Generada con IA)

Una vez habilitada esta función, la aplicación podrá enviar avisos sobre determinadas ofertas y campañas comerciales. La disponibilidad de las opciones y el tipo de notificaciones pueden variar según la cuenta y la versión instalada.

¿Cómo guardar productos en favoritos para encontrar mejores precios?

Otra alternativa para seguir los artículos que se desean comprar es utilizar la función Favoritos, disponible dentro de Mercado Libre. Para hacerlo, solo se necesita buscar el producto y seleccionar el ícono del corazón que aparece en la publicación en el margen derecho de la pantalla. De esta manera, el artículo quedará guardado y podrá consultarse nuevamente desde la cuenta.

Esta herramienta resulta útil para compras que no son urgentes, como electrodomésticos, celulares, muebles o productos de tecnología. Para aprovechar mejor las promociones, también conviene comparar publicaciones de distintos vendedores, revisar los costos de envío y comprobar si el descuento anunciado representa una rebaja real frente al precio anterior.

¿Cómo guardar productos favoritos?

Algo que se les dificulta a muchas personas es encontrar los favoritos guardados. Los mismos se pueden ver clickeando primero en el ícono inferior que dice “Más”. Esto te redirige a una solapa con gran cantidad de opciones. La que dice “Favoritos” con un corazón es donde se encontrarán los productos seleccionados.