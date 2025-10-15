Mercado Libre: cómo ver películas y series gratis con la app

Mercado Libre tiene una plataforma en la que se pueden ver películas y series de forma gratuita. Se trata de Mercado Play, que está integrada dentro de la app o disponible como app independiente para computadoras, Smart TV y otros dispositivos. Ofrece un catálogo amplio de películas y series sin costo y sin necesidad de suscripción.

Hay quienes se confunde esta app con Mercado Libre y buscan dentro de la plataforma de e-commerce las películas y series. Si bien Mercado Play cuenta con una integración dentro de la empresa madre, se trata de una app aparte del gigante de la compra-venta por Internet.

Mercado Play es una app para ver películas y series de forma gratuita Freepik

Cómo ver películas y series gratis con la app de Mercado Play

Mercado Play tiene miles de películas y series para todos los gustos, desde clásicos hasta novedades, con títulos en géneros como acción, comedia, drama, terror y anime. La plataforma se destaca por ser gratuita. Para encontrarla, hay que seguir el paso a paso a continuación:

Buscar Mercado Play en la tienda de aplicaciones del Smart TV o desde Google Play o la tienda de apps de celulares.

en la del Smart TV o desde Google Play o la tienda de apps de celulares. Instalar la app Mercado Play.

Mercado Play. Entrar y comenzar a explorar el contenido gratuito disponible, que incluye diferentes géneros y opción para distintos planes: desde familiares hasta entre amigos o en soledad.

Un comentario repetido entre los que utilizaron la plataforma es que las películas cuentan con anuncios (como la versión regular de YouTube). Se trata de la contracara del contenido gratuito: utiliza la pauta digital como modelo de negocio.

Para usar Mercado Play solo se necesita una cuenta de Mercado Libre, sin suscripción ni pagos adicionales.

Mercado Play cuenta con opciones para toda la familia Halfpoint - Shutterstock

Cómo crear una cuenta de Mercado Libre

Para crear una cuenta en Mercado Libre hay que seguir estos pasos a continuación:

Entrar a la página oficial de Mercado Libre o abrir la app oficial.

o abrir la app oficial. Hacer clic en “ Crear cuenta ” en la esquina superior derecha.

” en la esquina superior derecha. Elegir si se va a crear una cuenta personal o de empresa .

. Completar el formulario con tus datos : correo electrónico, nombre completo, y número de teléfono.

: correo electrónico, nombre completo, y número de teléfono. Crear una contraseña segura que incluya letras, números y símbolos.

que incluya letras, números y símbolos. Confirmar la cuenta haciendo clic en el enlace que llegará por correo electrónico o ingresando un código recibido por SMS.

haciendo clic en el enlace que llegará por correo electrónico o ingresando un código recibido por SMS. Una vez verificada, puedes ingresar datos adicionales como dirección de envío y medios de pago para empezar a comprar o vender.

Mercado Play es una app de películas y series gratuitas

¿Es seguro utilizar Mercado Play?

Mercado Play es seguro. La plataforma ofrece medidas de privacidad y seguridad para proteger los datos de los usuarios.

La app opera bajo un modelo de streaming gratuito con anuncios, donde los usuarios ven algunas tandas publicitarias a cambio de acceso ilimitado a películas y series. El contenido disponible está autorizado y proviene de acuerdos con productoras y plataformas reconocidas. Por ser un servicio oficial, usar Mercado Play no implica riesgos de seguridad o legales asociados a plataformas piratas.

A diferencia de plataformas piratas, esta cumple con las normas habituales de privacidad y seguridad de datos. Así que cualquier usuario puede disfrutar de este servicio con tranquilidad, sabiendo que es una opción legítima, segura y gratuita para ver películas y series.