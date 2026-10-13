Cómo detectar si una foto fue generada por IA: las cinco señales que casi nadie nota

Generar imágenes mediante inteligencia artificial se volvió una práctica cotidiana. Plataformas como ChatGPT, Gemini y Grok son algunas de las herramientas que permiten crear retratos, paisajes, ilustraciones y escenas complejas a partir de simples instrucciones escritas denominadas prompt.

Se trata de un término utilizado para describir el texto que el usuario introduce para indicarle a la IA qué imagen desea obtener. Cuanto más detallado sea el prompt, más específico suele ser el resultado. Gracias a esto, es posible producir imágenes con una calidad que a primera vista puede confundirse con una fotografía real.

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Sin embargo, incluso los modelos más avanzados continúan cometiendo errores o dejando rastros sutiles que pueden revelar su origen artificial. Es por ello que antes de compartir una imagen como si fuera auténtica, es conveniente observar algunos detalles. Estas son las cinco señales que pueden ayudar a identificar una foto generada por inteligencia artificial.

1 Manos y dedos con formas extrañas

Si bien los sistemas de IA mejoraron notablemente, las manos siguen siendo uno de los elementos más difíciles de representar. Dedos demasiado largos, posiciones poco naturales, uñas deformadas o extremidades repetidas son señales frecuentes en estas imágenes creadas. Uno de los errores más comunes se encuentra en la cantidad de dedos o en la posición de brazos en fotos grupales.

2 Texto ilegible o incoherente

Los carteles, etiquetas, tatuajes y elementos que contienen letras suelen presentar fallas durante el proceso de creación de la inteligencia artificial.

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Es común encontrar palabras incompletas, caracteres mezclados o frases que parecen tener sentido a la distancia pero resultan imposibles de leer al acercar la imagen. En algunos casos se trata de símbolos que no pertenecen a un abecedario real.

3 Fondos con objetos deformados

Muchas personas observan únicamente al sujeto principal de la fotografía y olvidan revisar el entorno. Sin embargo, los errores suelen esconderse en el fondo. Ventanas con formas imposibles, edificios deformados, perspectiva alterada, vehículos extraños, objetos flotando o elementos repetidos pueden indicar que la escena fue construida mediante inteligencia artificial. Cuanto más compleja es la imagen, mayores son las posibilidades de encontrar este tipo de fallas.

4 Iluminación demasiado perfecta

Las fotografías reales suelen contener pequeñas imperfecciones relacionadas con sombras, reflejos o fuentes de luz. En cambio, algunas imágenes generadas por IA presentan una iluminación excesivamente uniforme o poco coherente con el entorno. Un día soleado puede crear una foto encandilada, mientras que de noche se pierda profundidad y nitidez. Las creaciones de la IA pueden provocar que una persona tenga luz sobre el rostro desde una dirección y sombras con poco sentido lógico.

5 Rostros excesivamente simétricos o perfectos

La IA tiende a producir rostros muy equilibrados y cercanos a ciertos estándares estéticos. Piel lisa, poros inidentificables, falta de ojeras y ojos brillantes, son algunas de las señales que pueden sugerir que una foto no es real. En líneas generales, presentan resultados idílicos para muchos, pero poco naturales.

Otros de los aspectos a notar son los dientes perfectos, ausencia de pequeñas marcas o expresiones demasiado calculadas pueden ser indicios de una imagen artificial. En las fotografías reales suelen existir pequeñas asimetrías que aportan naturalidad.

Una revisión cada vez más necesaria

A medida que las herramientas de generación de imágenes evolucionan, distinguir una fotografía auténtica de una creada por IA se vuelve más difícil. Es por ello que observar con detenimiento cada detalle puede ayudar a detectar inconsistencias que pasan desapercibidas en una primera mirada.