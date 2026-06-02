Google Argentina invertirá US$700.000 en cuatro ONG locales para facilitar el acceso a herramientas de IA

Google Argentina anunció hoy que invertirá (a través de su brazo filantrópico, Google.org) 700.000 dólares en financiamiento para cuatro ONG locales, con el objetivo de equipar a educadores, estudiantes y organizaciones sin fines de lucro con habilidades en IA, en robótica y en el uso de herramientas digitales.

Según Tamar Colodenco, directora de Políticas Públicas de Google para la Región Sur, "un estudio de Ipsos dice que dos de cada tres argentinos ya están utilizando la inteligencia artificial. Y tenemos superusuarios, es decir, usuarios que la utilizan con mucha más intensidad. Docentes, padres, madres y estudiantes. Este entusiasmo por la formación es lo que realmente nos impulsa a actuar".

Por ejemplo, la Fundación Sadosky, junto a la Fundación Raspberry Pi inglesa (desarrolladora de la familia de computadoras educativas del mismo nombre), implementará en nuestro país el programa “Experience AI”, una iniciativa cocreada junto a Google DeepMind que busca brindarle a educadores las herramientas y el plan de estudios necesarios para enseñarles a jóvenes de entre 11 y 14 años cómo funciona la IA.

Mientras, Chicos.net promoverá la educación para el bienestar digital a través del concurso “Usina de ideas con IA”, en el que escuelas secundarias podrán diseñar soluciones para sus comunidades utilizando IA.

La Fundación Caminando Juntos llevará adelante el proyecto “Aprender Haciendo: Robótica Sustentable” para equipar a docentes y estudiantes del municipio de San Martín con habilidades en robótica, electrónica y programación.

Y Propel trabajará en la formación en inteligencia artificial de más de 1000 organizaciones de la sociedad civil en Argentina y otros países de América latina.

Según Darío Genua, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y presidente de la Fundación Sadosky, “la inteligencia artificial fue desarrollada por gente como nosotros que tenía necesidades de la misma manera que fue la electricidad o la máquina de vapor en la revolución industrial, y eso lo que generó fue un salto en la estructura productiva del mundo. Ese alto no es algo sobre lo que debemos tener miedo, sino algo sobre lo cual nos tenemos que apoyar para poder seguir -expresó- y creo que todas estas herramientas donde alineamos los objetivos y ponemos a trabajar desde el Estado, desde la sociedad civil y desde las empresas logran que ese impacto llegue a la sociedad” de manera positiva.

Google entregará además 10.000 becas y el nuevo “Certificado Profesional de IA de Google”. La distribución de estas becas estará a cargo de Fundación Compromiso, a través de su programa Potrero Digital, que promueve la inclusión a través de la capacitación en oficios digitales.

"Es un certificado diseñado por expertos y validado por los empleadores más importantes del mundo -explicó Colodenco-. Dará herramientas para aprender a dominar la inteligencia artificial desde el primer día para analizar datos, para investigar, para generar contenido, para desarrollar aplicaciones sin escribir una sola línea de código." Quienes deseen postularse deben inscribirse en el sitio de Crecé con Google.

El nuevo Certificado Profesional de IA Profesional, disponible en la plataforma Coursera, es el final de una cursada diseñada para que los alumnos aprendan a usar herramientas de IA generativa para mejorar la productividad en el trabajo, y abarca desde la creación de contenidos y análisis de datos hasta la automatización de tareas diarias y el uso ético de la IA.

Este anuncio se suma a un total de 37.000 becas distribuidas en el país desde 2022. Según Google, el 70% de los graduados ha reportado un impacto positivo en su carrera (nuevo empleo o ascenso) a los seis meses de certificarse.