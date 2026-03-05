La producción de video dejó de ser un proceso reservado para grandes estudios con grandes presupuestos. Gracias a la inteligencia artificial, hoy nos encontramos en un punto donde la creatividad y la capacidad de usar bien una herramienta son los únicos límites reales. Lo que antes requería días de filmación y semanas de edición, ahora se resuelve mediante procesos de trabajo inteligentes que permiten transformar una idea en una pieza visual de alta calidad en cuestión de minutos.

Cómo hacer videos con inteligencia artificial

1 Elegir las herramientas

Dependiendo de tu objetivo, estas son las herramientas algunas herramientas útiles:

Objetivo Herramientas recomendadas Realismo cinematográfico Runway (Gen-4.5), Kling 3 o Luma Dream Machine. Videos de personas hablando HeyGen, Synthesia o ClipTalk Pro. Redes sociales (Shorts/TikTok) InVideo AI, CapCut (con funciones IA) o Vadoo AI. Calidad extrema Google Veo 3 (disponible en Google AI Studio).

Inteligencia Artificial: cómo hacer videos

2 El flujo de trabajo ideal

Si querés resultados profesionales, hay que trabajar con algunos puntos centrales:

El guion: usar modelos de lenguaje como ChatGPT , Claude o Gemini para estructurar tu idea. Un tip es pedir un guon con marcas temporales para revisar después.

, o para estructurar tu idea. Un tip es pedir un guon con marcas temporales para revisar después. Generación de visuales: escribir una descripción detallada (prompt) en herramientas como Kling o Runway . Otra opción es generar una imagen ultra realista primero (con Nano Banana Pro o Midjourney ) y luego subirla a una IA de video para animarla. Esto da mucha más consistencia que el texto directo.

o . Otra opción es generar una imagen ultra realista primero (con o ) y luego subirla a una IA de video para animarla. Esto da mucha más consistencia que el texto directo. Voz y audio: se puede usar ElevenLabs para clonar tu voz o elegir una con matices emocionales reales . Y, para música, se puede optar por Suno AI o Udio pueden crear una banda sonora personalizada.

para clonar tu voz o elegir una con matices emocionales reales o pueden crear una banda sonora personalizada. Montaje final: aunque la IA genera los clips, la narrativa se ajusta en la edición. CapCut es el estándar actual porque integra subtítulos automáticos y transiciones inteligentes que se sincronizan con el ritmo de la música.

3 Consejos para un “Prompt” ganador

Para que el video no se vea deforme o artificial, es importe incluir estos elementos en la descripción:

Paso a paso para hacer un video

Sujeto: quién o qué es el protagonista.

quién o qué es el protagonista. Acción: qué está haciendo exactamente (evita verbos vagos).

qué está haciendo exactamente (evita verbos vagos). Cámara: “Cinematic close-up”, “Drone shot” o “Handheld camera” para dar estilo.

“Cinematic close-up”, “Drone shot” o “Handheld camera” para dar estilo. Iluminación: “Golden hour”, “Cyberpunk neon” o “Soft studio light”.

La importancia de hacer videos para un negocio, según la IA

Hacer videos es muy relevante para un negocio, según la inteligencia artificial (IA). “La implementación de contenido en video se consolidó como el pilar fundamental para el escalamiento de negocios en el entorno digital, debido a su capacidad intrínseca para generar un mayor nivel de compromiso (engagement) en comparación con los formatos estáticos", explica. Después, argumenta que, al combinar estímulos visuales y auditivos, el video logra capturar la atención del usuario de manera más efectiva, facilitando la retención de mensajes complejos en lapsos de tiempo reducidos. “Esta dinámica permite que las marcas no solo comuniquen características de productos, sino que construyan una narrativa de confianza y autoridad, elementos críticos para transformar a un espectador casual en un cliente recurrente dentro de un mercado saturado”, detalla.

La IA puede funcionar para escalar un negocio Shutterstock - Shutterstock

Desde una perspectiva técnica y estratégica, “el uso del video resulta indispensable para aprovechar los algoritmos de distribución de las principales redes sociales, los cuales priorizan este formato al registrar tiempos de permanencia más prolongados", para la IA. El escalamiento de un negocio depende de su capacidad para alcanzar nuevas audiencias de forma orgánica y paga; en ambos casos, “el video ofrece un rendimiento superior en términos de costo por adquisición y tasa de conversión”. Al integrar piezas audiovisuales optimizadas, las empresas logran una “presencia más dinámica y adaptable”, lo que se traduce en un “crecimiento sostenido de la visibilidad y una optimización de la inversión publicitaria en las plataformas globales”.