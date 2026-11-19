¿Para qué sirve la inteligencia artificial en una empresa? ¿Por dónde se empieza la implementación, cuánto cuesta y cómo se comprueba que funciona? Son preguntas que admiten más de una respuesta y que ocuparon buena parte de las conversaciones en un encuentro de tecnología organizado días atrás en la ciudad de San Pablo por la empresa de software brasileña Totvs. Ejecutivos, especialistas y empresas intercambiaron ideas, contrastaron experiencias y compararon caminos posibles frente a un desafío que genera expectativa y también incertidumbre: sumar una tecnología nueva al trabajo diario cuando sus resultados todavía están por comprobarse.

El gran denominador común en todas las conversaciones era una decisión práctica: qué definir primero. Y la discusión llega después de una etapa de pruebas desde 2023 hasta la actualidad en la que muchas compañías incorporaron herramientas de inteligencia artificial para tareas individuales, como redactar textos, resumir reuniones o buscar información, y ahora buscan medir qué cambió en sus operaciones. Un estudio de MIT Sloan Management Review Brasil, edición local de una publicación de la escuela de negocios del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), encontró que el 80% de las empresas brasileñas relevadas prueba o usa IA, pero el 93% no la incorporó a la estrategia del negocio. El 86% no mide el costo de la tecnología y el 88% no mide el resultado financiero que obtiene con ella.

El estudio también observa los datos y las personas. Solo el 8% de las empresas integra la IA de forma amplia a su sistema de gestión y el 46% informa que sus soluciones acceden de manera automática a la información de la compañía. En materia de gobernanza y capacitación, el 14% cuenta con una política formal para toda la organización y el 7% ofrece formación estructurada a todos sus empleados; el 43% de los colaboradores teme equivocarse por confiar demasiado en la IA y el 37% afirma no saber usar las herramientas. Un relevamiento anterior, también encargado por la compañía anfitriona y difundido en marzo, había indicado que la mitad de las empresas brasileñas todavía no usa IA de forma estructurada.

Investigadores del MIT, universidad estadounidense con sede en Cambridge dedicada a la ciencia y la tecnología, señalaron que las compañías que obtienen resultados definen primero qué quieren cambiar en su forma de trabajar, ordenan los datos paso a paso y construyen un sistema de gobierno que permita avanzar con velocidad y control.

A este cuadro se suma la irrupción de los agentes, sistemas capaces de ejecutar tareas completas, como preparar una orden de pago, y que agregan a la ecuación el costo, la seguridad y el control de lo que hacen.

Dennis Herszkowicz, CEO de la compañía, planteó que la implementación necesita orden para que cada inversión se traduzca en eficiencia y productividad, que los riesgos abarcan la seguridad, la gobernanza y el costo de invertir en lo que no rinde, y que contar con un socio especializado es el factor que más pesa en la madurez, porque la mayoría de las compañías no está preparada para avanzar sola. Sobre la complejidad, sostuvo que cada ciclo tecnológico suma capas a los sistemas de las empresas —la comparación que usó fue la de una lasaña que siempre agrega una o dos capas— y que con la inteligencia artificial ocurre lo mismo.

Entre los principales temas que se debatieron estuvieron la automatización de procesos, pagos digitales, ciberseguridad e integración de sistemas, además del impacto de las reformas tributarias que cada país lleva a cabo en sus territorios. También se discutió sobre el uso de la IA por parte de los equipos, la preparación de los líderes y la formación de equipos híbridos, que combinan trabajo humano con herramientas capaces de automatizar tareas.

George Westerman, investigador de la escuela de negocios del MIT (MIT Sloan School of Management) y uno de los oradores centrales, ubicó el desafío en la organización más que en la tecnología. Según el especialista, “entre el 50% y el 95% de los proyectos de IA fracasan, de acuerdo con estudios de la mayoría de las grandes consultoras de negocios y tecnologías”. Con la misma atribución, expuso que el 82% de los CEO es optimista sobre el retorno de la IA y solo el 6% ve resultados concretos. Pero la realidad dice que el 56% de los CEO no registró aumentos de ingresos ni reducciones de costos por la IA en el último año.

A partir de esos datos, sostuvo que “la IA no produce valor por sí sola” en las empresas, sino que permite que el negocio opere de otra manera, y que la parte más difícil consiste en repensar cómo se atiende al cliente y cómo se desarrollan los productos. Por eso recomendó que cada empresa parta de sus problemas y no de la herramienta, ubique el valor en el cambio que se logra y haga de la medición parte de la decisión desde el comienzo. También describió una tendencia frecuente en las empresas: perseguir la herramienta más reciente y, a las pocas semanas, pasar a otra que aparece como mejor.

Javier Marbec, director de mercado internacional de la compañía, indicó que antes de adoptar la tecnología corresponde definir qué problema se quiere resolver y qué retorno se espera, porque observa casos de “la IA por la IA” que cuestan mucho dinero y no se traducen en valor económico. Sobre el temor al reemplazo, respondió que el efecto será menos drástico de lo que se teme y que quienes quedarán desplazados son “las personas o las empresas que no usen IA”.

Una fábrica de Rafaela y su camino hacia la IA

Entre las empresas argentinas presentes estuvo Basso, fabricante de válvulas para motores con sede en Rafaela, Santa Fe, y que tiene como clientes a Ferrari, John Deere y Kawasaki, entre otras multinacionales. Su director, Leandro Juan Basso, contó que la firma exporta cerca del 86% de su facturación, emplea a unas 900 personas y compite con fabricantes de otros países a partir de la flexibilidad de producción y de series más cortas, un perfil que requiere mano de obra intensiva. Explicó que la empresa evalúa cómo incorporar la inteligencia artificial a sus negocios y que recién empieza a conocer la propuesta de IA. Antes, relató, hubo que resolver otra dependencia: durante tres décadas la firma trabajó con un sistema propio que sostenía una sola persona, un riesgo que se volvió evidente en 2022, cuando los programadores de la zona se iban a otras empresas tecnológicas. En 2023 realizaron una consultoría para evaluar opciones y elegir una plataforma de gestión, con cobertura funcional amplia por las particularidades de producción y comercio exterior, y con presencia local. Según Basso, la primera etapa, que abarca compras, ventas, administración y contabilidad, está implementada y no requirió marcha atrás; la segunda, de producción, está en curso. Según el estudio presentado en el encuentro, la integración de la inteligencia artificial a los sistemas de gestión es la variable más decisiva para el éxito y solo el 8% de las empresas relevadas alcanzó ese nivel. En Basso, la secuencia es la plataforma de gestión primero y, después, la evaluación de la IA.

El director de la empresa de válvulas describió el cambio como cultural: “los usuarios deben adoptar la herramienta para que el proyecto funcione, y eso exige trabajar con las personas durante todo el proceso” y agregó que “el proceso abrió la oportunidad de revisar tareas que la empresa hacía siempre de la misma forma”. Sobre la implementación de IA, sostuvo que su valor mayor llegará cuando sea predictiva y permita evitar problemas futuros, “porque las personas cometen errores y tienen sesgos, y la herramienta aporta una opinión más”.