Cómo limpiar mi teléfono de virus

Cuando el celular empieza a funcionar mal, el causante puede ser una variedad de cuestiones y una de ellas puede ser un virus. No es frecuente, pero es necesario tomar acción rápidamente para evitar empeorar en el sistema del dispositivo. Una señal clara de esto es la aparición de pop-ups y la lentitud del teléfono.

Los pasos a seguir para limpiar el teléfono de virus difieren según el sistema operativo del dispositivo. A continuación, todo lo que hay que hacer para eliminar el malware de un Android o un iPhone.

Cómo limpiar mi teléfono Android de virus

Todo lo que hay que saber para eliminar un virus de un celular Android Shutterstock

1 Borre el caché y descargas

La caché es un almacenamiento temporal rápido que guarda datos, imágenes o archivos que se usan frecuentemente para acelerar el acceso en el teléfono. Sirve para que las apps y navegadores carguen más rápido sin descargar todo de nuevo, ahorrando tiempo, datos y batería. Eliminarla ayuda principalmente a quitar archivos temporales maliciosos y a prevenir reinfecciones en el dispositivo. No destruye virus del sistema, pero limpia restos como scripts de pop-ups o datos corruptos almacenados por sitios infectados.

En ese sentido, se debe eliminar descargas recientes o apps desconocidas instaladas últimamente. Para ello, hace falta entrar en “Ajustes” del celular y dirigirse al apartado “Aplicaciones”. Allí se debe seleccionar aplicaciones sospechosas para borrar el caché.

En tanto, también se puede hacer en el navegador del celular como Chrome. Dentro de esa aplicación, ingresar a “Almacenamiento” y tocar “Borrar caché y datos”.

2 Eliminar aplicaciones maliciosas

Cualquier aplicación que parezca sospechosa se debe eliminar del celular para verificar si es la causa del malware. En ese sentido, hay que abrir “Configuración” y dirigirse a “Aplicaciones”. A continuación, tocar “Ver todas las aplicaciones” y seleccionar “Aplicaciones instaladas” en el menú desplegable. Allí revisar las aplicaciones instaladas y, si se encuentra alguna sospechosa o desconocida, desinstalarla. Por último, reiniciar el teléfono.

3 Activar Google Play Protect

La función Play Protect de Google Play Store hace un seguimiento de las aplicaciones y analiza cualquier comportamiento inusual que pueda indicar la presencia de malware de Android. Solo es necesario abrir la aplicación de Play Store, tocar el icono o avatar en la parte superior derecha y activar Play Protect en el menú.

También existen aplicaciones antivirus que se pueden descargar para detectar cualquier virus y eliminarlo del dispositivo.

Cómo limpiar mi iPhone de virus

Como elimiar un virus del iPhone DenPhotos - Shutterstock

1 Reiniciar el iPhone y actualizarlo

Mantener presionado el botón lateral y el del volumen al mismo tiempo hasta que aparezca “Deslizar para apagar”. Dejar que se apague, esperar unos minutos y encenderlo de nuevo.

Otra opción para hacer que funcione mejor el dispositivo es actualizar el sistema operativo iOS. Eso requiere ir a “Ajustes” y seleccionar la sección “General”, donde se encuentra “Actualización de software”. De ser necesario, instalar la última versión disponible.

2 Limpiar el navegador y las apps

Borrar los datos de Safari elimina historial, caché, cookies y datos de sitios web almacenados, lo que ayuda a limpiar restos de malware en el iPhone. Es un paso clave para resolver pop-ups y lentitud causados por navegación infectada. Esto requiere ir a “Ajustes” hacia la sección “Safari”. Allí se puede encontrar la opción “Borrar historial y datos de sitios web”.

Por otro lado, también se sugiere eliminar las aplicaciones que parecen sospechosas. Para eso, solo hay que mantener presionado el ícono de la aplicación que se cree que puede estar dañando el dispositivo, especialmente las instaladas recientemente o desconocidas, y tocar “Eliminar app”.

1 Verificar Perfiles

Revisarlos perfiles VPN o de configuración es importante porque estos archivos pueden ser instalados por malware o sitios web maliciosos para redirigir tu tráfico, mostrar pop-ups o espiar datos. Esto requiere dirigirse a "Ajustes“, al apartado ”General“. Allí se puede encontrar la opción “VPN y gestión de dispositivos”, donde se puede borrar cualquier perfil desconocido.