Hay muchas personas que quieren recuperar mensajes borrados en WhatsApp. Esto puede ocurrir cuando un usuario elimina conversaciones, textos o archivos por distintas razones. Si bien no existe una “papelera” en la app de mensajería de Meta, sí existe una manera en la que algunos datos podrán salvarse.

Cómo recuperar mensajes borrados de WhatsApp

WhatsApp no tiene una papelera kovop - Shutterstock

A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp no cuenta con una “papelera de reciclaje” tradicional para almacenar elementos eliminados. La plataforma de mensajería instantánea no guarda el historial de chats en sus servidores. Lo más parecido a esta función es el sistema de copias de seguridad que la aplicación realiza en el dispositivo. Estas se almacenan en Google Drive para Android y en iCloud para iPhone. Este mecanismo actúa como un respaldo de chats y archivos, lo que permite la recuperación de los contenidos si fueron borrados.

Lo que sí es posible es restaurar conversaciones y todos los elementos multimedia borrados que se hayan guardado en la copia. El procedimiento para restaurar el historial de chats, según el sitio oficial de WhatsApp, implica los siguientes pasos:

1 Reinstalación de WhatsApp

El proceso inicia con la desinstalación y posterior reinstalación de la aplicación WhatsApp en el teléfono celular. Esto prepara la aplicación para buscar automáticamente la copia de seguridad guardada al configurarse nuevamente.

2 Verificación de cuenta y detección de respaldo

A continuación, se debe verificar la cuenta introduciendo el número de teléfono (en Android) o el Apple ID (en iPhone). Una vez completada la verificación inicial, la aplicación está diseñada para detectar automáticamente la existencia y ubicación del archivo de respaldo de los chats guardado previamente.

3 Restauración del historial y medidas de seguridad

Finalmente, el usuario debe hacer clic en “Restaurar historial de chats” cuando aparezca la opción. Por motivos de seguridad, la aplicación puede solicitar un paso de verificación de identidad adicional, como un código enviado por SMS o una llamada telefónica, especialmente si no se tenía activa la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Así, se recuperarán las conversaciones hasta la fecha de la última copia de seguridad. Vale recordar que, con este método, se eliminarán todos los datos que vinieron después de esta copia de seguridad.

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp en Android

¿Qué se necesita para que la recuperación de mensajes y archivos en WhatsApp sea exitosa?

Para que este método funcione, es fundamental contar con una copia de seguridad actualizada. Esta es una “foto” del momento del guardado, sin permitir restauración parcial. La restauración solo recuperará el contenido guardado en la nube en el momento de la última copia. Cualquier mensaje o archivo recibido después de esa copia y antes de la reinstalación se perderá permanentemente.

Para restaurar videos, es indispensable haber activado previamente la opción “Incluir videos” en la configuración de la copia de seguridad. Sin esta opción, estos no se incluirán en el respaldo y no podrán recuperarse.

¿Cómo se elimina contenido de WhatsApp para liberar espacio en el teléfono?

El paso a paso para eliminar chats de WhatsApp y liberar espacio en el celular Shutterstock - Shutterstock

Cuando el objetivo es liberar espacio en el dispositivo, WhatsApp ofrece herramientas específicas para gestionar los datos. La acumulación de archivos multimedia es una de las principales causas de la falta de espacio.

A continuación, cómo vaciar un chat individual o grupal:

En la pestaña “ Chats ”, abrir la conversación que se quiera vaciar.

”, abrir la conversación que se quiera vaciar. Tocar el ícono con tres puntos o “Más” y seleccionar “ Vaciar chat ”.

”. Se puede marcar o desmarcar la casilla “ Eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en este chat ”.

”. Hacer clic en “Vaciar chat”.

También existe la opción de vaciar todos los chats de una vez:

Acceder a “Ajustes” > “Chats” > “Historial de chats”.

Presionar “ Vaciar todos los chats ”.

”. Se puede elegir si se eliminan los archivos multimedia de la galería y los mensajes destacados.

Para finalizar, tocar “Vaciar chats”.

Este procedimiento no eliminará usuarios de grupos ni suprimirá conversaciones de la pestaña “Chats”. Los mensajes eliminados solo podrán recuperarse si se restaura una copia de seguridad anterior al vaciado. Una vez que el respaldo se actualiza, el historial previo se pierde.