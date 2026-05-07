Hay personas que quieren activar el “modo trébol naranja” en su WhatsApp con una imagen alusiva a esta planta. Este es un cambio visual en el que se reemplaza el logo de la app por una imagen que haga referencia a un trébol naranja.

El trébol es una planta que se divide en tres pequeñas hojas. Tiene un alto contenido simbólico, al ser de la buena suerte en muchas tradiciones, y eso hace que muchas personas sean fanáticas de éste. En el otoño, muchos buscan tréboles naranjas para teñir su WhatsApp.

El "modo trébol naranja" de WhatsApp (imagen representativa generada con IA)

Hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De este modo, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Para poder preparar el “modo trébol naranja”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en Internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo: ya sea su color, forma o tamaño.

Ya arrancó el otoño Jade Sivori

Cómo activar el “modo trébol naranja” en WhatsApp

El primer requisito es obtener una imagen adecuada de esta planta, idealmente en formato PNG y con fondo transparente para lograr una integración visual óptima. Los usuarios pueden descargar una imagen ya existente de internet o, alternativamente, crear una propia utilizando herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Es fundamental asegurarse de que la imagen seleccionada esté correctamente guardada en la galería del teléfono antes de continuar con los siguientes pasos.

Esta aplicación es un elemento esencial para poder modificar los íconos del sistema operativo Android. El proceso inicia accediendo a la tienda de aplicaciones Google Play Store y descargando “Nova Launcher”. Una vez completada la descarga, se debe abrir la aplicación y seleccionarla como el lanzador predeterminado del teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para que la app pueda alterar el diseño y los íconos presentes en la pantalla principal del dispositivo, incluido el de WhatsApp.

Con Nova Launcher ya correctamente configurado, el siguiente paso es aplicar la imagen seleccionada al atajo de la aplicación de mensajería. Se debe regresar a la pantalla de inicio del teléfono, localizar el ícono de WhatsApp y mantenerlo presionado durante aproximadamente dos segundos. En el menú emergente que aparecerá, se deberá seleccionar la opción “Editar”. Posteriormente, se hace clic nuevamente sobre el logo que se muestra en la ventana de edición. Esto despliega un nuevo menú donde se elegirá “Aplicaciones” y luego “Fotos” (o “Galería”). Finalmente, se busca la imagen de un trébol naranja guardada, se ajusta su tamaño conforme a la preferencia personal del usuario y se presiona “Listo” para confirmar la modificación.

Así se cambia un logo de WhatsApp

Una vez completados estos pasos detallados, el nuevo ícono que incorpora algún detalle de la planta reemplazará de manera efectiva al logo original de WhatsApp en la pantalla principal del celular.

Cómo funciona la aplicación para personalizar WhatsApp

Las aplicaciones como Nova Launcher reciben el nombre de launchers o lanzadores. Su función principal es permitir que los usuarios modifiquen la interfaz principal de su teléfono. Ofrecen amplias opciones de personalización más allá de las que vienen de fábrica con el sistema operativo Android.

Con estas herramientas, es posible cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, la organización de los widgets y los logotipos de las aplicaciones. Un launcher posibilita que un dispositivo Samsung, por ejemplo, adquiera la apariencia visual de un Motorola o incluso de un iPhone.

Cómo cambiar el logo de WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

La estructura de la mayoría de los lanzadores se compone de tres elementos fundamentales. Primero, las pantallas de escritorio, donde se ubican los íconos y widgets. Segundo, una barra inferior o dock, que aloja las aplicaciones de uso más frecuente. Tercero, un cajón de aplicaciones, que agrupa todas las herramientas instaladas en el dispositivo.

Es importante destacar que Nova Launcher es una aplicación de terceros. No cuenta con el respaldo ni la garantía de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Cómo revertir la personalización del ícono

Si una persona desea restaurar el logo original de WhatsApp, el proceso es muy simple. Solo se necesita desinstalar la aplicación Nova Launcher desde la Play Store o la configuración del teléfono.

Al eliminar el lanzador, todas las modificaciones visuales aplicadas a la interfaz desaparecen de forma automática. El sistema operativo regresa a su configuración de fábrica o al lanzador que estaba establecido previamente.