Desactivar Meta IA: seguí estos pasos para no tener el circulo azul de WhatsApp

Meta AI, la inteligencia artificial (IA) de WhatsApp, genera controversia. Pese a sus funciones (responder consultas y ejecutar tareas), un gran número de usuarios prefiere no tenerla en la aplicación. A diferencia de Europa, en la Argentina no es posible eliminarla completamente; la alternativa disponible es minimizar la visualización de su representativo “círculo azul”.

Pasos para desactivar Meta IA: cómo no tener el circulo azul de WhatsApp

Es posible minimizar la presencia de Meta AI de WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

A pesar de sus funcionalidades, muchos prefieren no tener este círculo azul a mano. Aunque la eliminación completa de Meta AI no es posible en la Argentina, existen pasos para reducir su visibilidad en la aplicación. El procedimiento es sencillo y permite que el usuario deje de ver la conversación de Meta AI entre sus chats activos.

1 Abrir el chat con Meta IA

Para comenzar el proceso, hay que entrar a WhatsApp y buscar la conversación con Meta IA. Esta es una IA que funciona como un chat más de la plataforma de mensajería.

2 Ir a "Opciones"

Una vez dentro del chat de WhatsApp de Meta IA, hay que buscar los tres puntos de “Opciones” en el extremo superior derecho del chat, o en el menú de chats, según el dispositivo. Entonces, se desplegará un conjunto de posibilidades.

3 Eliminar el chat

Entonces, hay que elegir la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat” y confirmar la eliminación.

De este modo, Meta AI dejará de aparecer entre los contactos o en los chats activos. Si en algún momento el usuario desea volver a interactuar con la herramienta, alcanza con buscarla en la lista de contactos o iniciar un nuevo chat desde el ícono de la barra de búsqueda.

¿Es seguro Meta IA?

En relación con la privacidad, el propio asistente sostiene que las conversaciones son seguras. Según explica, los mensajes son confidenciales y no se comparten con terceros. No almacena conversaciones previas, considerando cada interacción como independiente. Además, no accede a otros chats ni a las conversaciones con otros contactos, y no escucha al usuario ni tiene acceso al micrófono. Los mensajes viajan encriptados, de manera que solo el usuario y la IA pueden ver el contenido de la conversación.

“Mi objetivo es proporcionarte información y asistencia de manera segura y respetuosa con tu privacidad”, resume Meta AI. A pesar de estas garantías, la decisión de minimizar su presencia recae en la preferencia y las preocupaciones individuales de cada usuario, quienes buscan proteger su intimidad personal y limitar el acceso a su información.

Por qué eliminar el círculo azul de Meta AI en WhatsApp

Los motivos por los que usuarios desactivan Meta AI Meta AI

Las razones para querer prescindir de esta herramienta son variadas y profundas. Algunos usuarios expresan preocupación por una supuesta intrusión en su privacidad, a pesar de las garantías ofrecidas por Meta. Esta inquietud surge del hecho de que el funcionamiento del asistente implica analizar patrones de conversación para responder de forma personalizada, lo que podría usarse para crear un perfil digital del usuario. Otros simplemente consideran que la función es innecesaria y prefieren una versión más sencilla de la aplicación, sin elementos adicionales que no utilizan. La posibilidad de errores en las respuestas generadas por la IA también influye en la decisión de muchos, quienes dudan de su confiabilidad. Para quienes no la utilizan ni tienen intención de hacerlo, resulta más cómodo no tenerla visible en su lista de chats.

La controversia sobre Meta AI también radica en su utilidad y seguridad. Las dudas sobre la seguridad de los datos son recurrentes. Además, existe el riesgo de que la IA brinde información falsa o incorrecta, incluso inventada, lo que es un problema grave, especialmente cuando se trata de consejos médicos o legales. Tomar sus respuestas como verdades es un error común que las personas cometen.

Así es el editor de video con IA de Meta AI

Otro motivo para considerar limitar su uso es el impacto en el rendimiento del celular. El asistente requiere procesar información de forma constante, lo que puede afectar el consumo de energía y los recursos internos del dispositivo. Este procesamiento implica un uso extra de la batería y de la capacidad del móvil, lo que a largo plazo podría generar problemas con respecto al funcionamiento y la rapidez, especialmente en modelos más antiguos o con menos capacidad.

Además, Meta AI puede generar distracciones, sumándose a la lista de aplicaciones que dispersan la atención y dificultan la concentración en tareas importantes. Finalmente, la inmediatez de las respuestas podría limitar la curiosidad natural del ser humano y la capacidad de pensar críticamente, achicando la profundidad de los debates y afectando el período educativo al tener las respuestas al alcance de la mano sin esfuerzo.