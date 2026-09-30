Cómo usar NotebookLM para estudiar con tus hijos

NotebookLM, la plataforma desarrollada por Google, ofrece hoy una solución técnica para el repaso escolar. La herramienta procesa documentos específicos sin recurrir a datos externos, lo cual elimina el riesgo de alucinaciones habituales en otros sistemas. El funcionamiento es directo: el usuario crea cuadernos digitales por materia y carga allí libros, apuntes o enlaces de videos, una segmentación que permite una gestión eficiente del material de estudio.

La configuración inicial requiere que el padre o tutor acceda a la plataforma con su cuenta de Google. Una vez allí, el sistema permite cargar hasta 50 fuentes por cuaderno. Esta estructura funciona como una carpeta virtual donde los archivos PDF, las imágenes de notas de clase y los textos manuales conviven para formar una base de conocimiento única. Esta limitación de fuentes garantiza que la inteligencia artificial responda siempre bajo los parámetros del material escolar suministrado.

La interfaz de la plataforma es directa: se agregan las fuentes a la izquierda y se interactúa con el contenido en el centro de la pantalla Captura NotebookLM

El aprovechamiento de la inteligencia artificial incluye funciones como la creación de cuestionarios interactivos, tarjetas de memoria y resúmenes automáticos. Los estudiantes pueden solicitar explicaciones sobre conceptos complejos con lenguaje sencillo. Mariano Castagneto, experto en metodologías de estudio, señala en su medio: “NotebookLM puede ayudarte a estudiar mejor, pero no puede estudiar por ti”. Esta advertencia subraya que la tecnología actúa como un complemento del método personal de aprendizaje.

La herramienta permite además la generación de resúmenes en formato de audio, una función descrita como una alternativa para repasar durante traslados. Esta opción crea un podcast con dos voces que dialogan sobre el contenido del cuaderno. La práctica ayuda a fijar conocimientos mediante la escucha activa, aunque los especialistas recomiendan mantener el hábito de la lectura analítica. El estudiante debe realizar el esfuerzo cognitivo de relacionar ideas, ya que la IA facilita la organización y la práctica, pero no sustituye la comprensión real.

La herramienta NotebookLM se diferencia de Gemini con sus opciones apuntadas al estudio Captura NotebookLM

Para poner a prueba los conocimientos, la plataforma permite generar exámenes de diversas dificultades. El usuario puede configurar el tipo de pregunta, ya sea de desarrollo, test o caso práctico. Al finalizar el ejercicio, la inteligencia artificial corrige las respuestas y señala los errores cometidos. Esta modalidad de simulación de exámenes resulta fundamental para medir el nivel de preparación antes de una prueba real. Los alumnos pueden solicitar, incluso, que la IA explique el motivo de cada error encontrado.

La integración reciente con la aplicación móvil de Gemini permite consultar los cuadernos de NotebookLM directamente desde el smartphone, una conexión que amplía las posibilidades de estudio fuera del hogar. La recomendación de los usuarios en foros especializados enfatiza la necesidad de organizar el material de forma temática, donde la calidad de los resultados depende directamente de la calidad de los apuntes subidos al sistema.

Si el material base contiene errores, la respuesta de la máquina replicará esas imprecisiones. La responsabilidad final recae en el estudiante, quien debe supervisar cada dato relevante para garantizar la veracidad de la información antes de la instancia evaluativa escolar.