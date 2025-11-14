Google actualiza NotebookLM con las funciones de Deep Research y agrega compatibilidad con más tipos de archivos

Google ha mejorado las capacidades de investigación y análisis de NotebookLM con la implementación de las capacidades de Deep Research, de manera que permite llevar a cabo investigaciones profundas en segundo plano para añadir el informe generado y las fuentes directamente a un cuaderno, además de ampliar la compatibilidad con más tipos de archivos.

La compañía lanzó su herramienta Deep Research en diciembre del pasado año como una forma de utilizar la IA de Gemini para realizar análisis en profundidad, haciendo el trabajo duro de búsqueda y exploración, de cara a agilizar la creación de informes detallados.

Ahora, Google ha introducido estas capacidades de Deep Research en su servicio NotebookLM, con el objetivo de automatizar y simplificar la investigación online compleja e introducirla directamente en los cuadernos, funcionando como un investigador personal capaz de sintetizar informes detallados o recomendar artículos, documentos o sitios web relevantes para el tema tratado.

Cómo funciona la integración de Deep Research de Google en NotebookLM

Cómo usar Deep Research en NotebookLM

Para utilizar Deep Research en este servicio, bastará con acceder a un cuaderno y, en la pestaña de Fuentes, escribir una pregunta para la búsqueda web, tras ello, se ha de seleccionar la opción de Deep Research, en lugar de la Investigación rápida.

Con esta pregunta, Deep Research crea un plan de investigación y, tras ello, navega por múltiples sitios web, refinando la búsqueda a medida que aprende. Al cabo de unos minutos, genera un informe detallado, organizado y con información contrastada.

Deep Research, el asistente para aprender de Google

Sin embargo, como ha detallado Google en un comunicado en su web, lo que destaca de esta integración en NotebookLM es que el informe generado por Deep Research “es solo el comienzo”. Esto se debe a que, una vez generado, los usuarios pueden añadirlo, junto a las fuentes utilizadas para elaborarlo, directamente al cuaderno relacionado.

Además, los usuarios también pueden seguir añadiendo otras fuentes mientras Deep Research se ejecuta en un segundo plano. Así, permite generar una base de conocimientos sólida, sin interrumpir el flujo de trabajo.

Google también ha destacado que otra ventaja es que posibilita utilizar cualquiera de las funciones de NotebookLM, como los resúmenes de audio o video, con el informe generado por Deep Research, para extraer información importante o transformar el contenido y comprender mejor el tema.

Compatibilidad con más tipos de archivo

Por otra parte, el gigante tecnológico también ha anunciado que NotebookLM ahora es compatible con más tipos de archivos para utilizarlos como fuente.

En concreto, ha agregado compatibilidad con Hojas de Cálculo de Google para agregar datos estructurados e información sobre estadísticas clave. También se han incluido los archivos Drive como URL.

NotebookLM también podrá utilizar imágenes de las notas manuscritas de los usuarios o de fotografías de folletos o carteles para extraer información. Igualmente, los archivos PDF cargados desde Google Drive también serán una opción, evitando la descarga y posterior carga en el servicio.

Finalmente, Google ha implementado compatibilidad con Documentos de Microsoft Word, para analizar borradores, notas y otros archivos en este formato ‘.docx’.

Estas novedades se han comenzado a implementar en NotebookLM, por lo que estarán disponibles a nivel global durante los próximos días y, concretamente, la compatibilidad con imágenes se implementará en las próximas semanas.