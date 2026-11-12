Cómo usar NotebookLM para estudiar para los finales de noviembre: el paso a paso con ejemplos

Noviembre es un mes de finales y evaluaciones anuales, por lo que organizar el material de varias materias puede convertirse en una tarea tan exigente como estudiar. Apuntes dispersos, textos extensos, presentaciones y grabaciones de clase suelen dificultar la preparación, especialmente cuando hay que repasar muchos temas en poco tiempo.

NotebookLM, la herramienta de inteligencia artificial de Google, permite reunir esos materiales en un mismo espacio y consultarlos mediante preguntas. A partir de los documentos que carga el usuario, puede elaborar resúmenes, explicar conceptos, crear tarjetas de estudio, generar cuestionarios y producir resúmenes de audio.

¿Cómo generar un mapa mental con NotebookLM?

A continuación, algunos pasos útiles para aprovechar NotebookLM antes de los exámenes.

1 Crear un cuaderno para cada materia

El primer paso es ingresar a NotebookLM con una cuenta de Google y crear un cuaderno nuevo. Lo más práctico es organizar uno por materia, para evitar confusiones. Cada uno tendrá sus propios apuntes, bibliografía y materiales de consulta, lo que ayuda a evitar que se mezclen conceptos de distintas asignaturas.

Al crear el cuaderno, conviene elegir un nombre fácil de reconocer, como “Final de Historia: noviembre”. También se puede agregar una descripción que indique qué unidades entran en el examen y qué temas necesitan más repaso.

2 Cargar apuntes, libros y materiales de clase

Una vez creado el cuaderno, se debe incorporar las fuentes. NotebookLM permite trabajar con distintos tipos de materiales, como documentos PDF, archivos de texto y documentos de Google, entre otras.

Es posible subir apuntes propios, presentaciones del docente, guías de lectura y los textos obligatorios. Es importante utilizar materiales completos y legibles. Si un apunte está escaneado con mala calidad o tiene páginas incompletas, la herramienta puede no interpretar correctamente algunos fragmentos.

3 Pedir un resumen organizado por unidades

Con las fuentes cargadas, se puede utilizar el chat para solicitar una síntesis de los contenidos. El estudiante puede indicar qué necesita estudiar y con qué nivel de profundidad. Es posible crear desde resúmenes breves para repasar antes del examen a una explicación extensa para comprender un tema difícil.

4 Preparar preguntas similares a las del examen

Una de las funciones más útiles para estudiar consiste en generar preguntas a partir de los documentos.

El idioma puede configurarse en el inicio de la aplicación (Foto: NotebookLM)

En el panel de herramientas de NotebookLM se pueden crear cuestionarios y personalizar aspectos como el tema, la dificultad y la cantidad de preguntas, según las opciones disponibles.

5 Crear disparadores para memorizar conceptos

También conocidos como tarjetas de estudio, permiten repasar definiciones, fechas, fórmulas y relaciones entre conceptos. NotebookLM puede generarlas a partir de las fuentes cargadas y ofrecer explicaciones para profundizar en los contenidos.

Este recurso es especialmente útil para sesiones breves de repaso. En lugar de releer todo el material, el estudiante puede identificar rápidamente qué recuerda y qué necesita volver a estudiar.

6 Escuchar resúmenes de audio

NotebookLM también permite generar resúmenes de audio basados en los materiales incorporados. Esta opción puede servir para repasar mientras se realizan otras tareas. Antes de generar el audio, conviene seleccionar los documentos que se quieren utilizar y comprobar que correspondan a la unidad que se está estudiando. El resultado ofrece una explicación conversacional de los contenidos, pero no reemplaza la lectura de la bibliografía ni el trabajo con los apuntes.

Las claves de estudiar con IA

La aplicación puede ahorrar tiempo al ordenar documentos y preparar materiales de repaso, pero no reemplaza el estudio ni garantiza que todas las respuestas sean correctas. La mejor estrategia es utilizarlo como complemento, contrastar sus explicaciones con la bibliografía y practicar la exposición de los temas sin depender de la herramienta.