Google amplía el acceso a Gemini 4 Carbon: quiénes pueden usar el modelo de inteligencia artificial

Google amplió el acceso a Gemini 4 Carbon, su modelo de inteligencia artificial para tareas complejas. La herramienta, que primero había quedado disponible para un grupo limitado de especialistas en ciberseguridad, ahora puede utilizarse en productos para desarrolladores, empresas y ciertos usuarios pagos.

Quiénes pueden usar Gemini 4 Carbon

En el anuncio publicado el 10 de noviembre, Google explicó que los suscriptores de Google AI Ultra pueden probar el modelo en la aplicación Gemini y en el modo IA de la búsqueda.

Para desarrolladores, la compañía indicó que está disponible en el nivel pago de la API de Gemini y en herramientas como AI Studio y Android Studio.

Las organizaciones pueden acceder mediante Gemini para empresas y otras herramientas de desarrollo. Google también informó que ampliará el acceso al modelo dentro de un programa para investigadores, sujeto a elegibilidad, capacidad y selección.

Google presentó su nuevo motor Gemini 4 Argon

La empresa describe a Carbon como un modelo diseñado para tareas de varios pasos, como programación, análisis y proyectos científicos.

La novedad es la ampliación de acceso: Google había presentado Carbon a fines de octubre con una disponibilidad inicial limitada a especialistas en ciberseguridad. En el nuevo anuncio distingue sus capacidades de las de Argon, otro modelo de la misma familia.

¿Para qué tipo de usuario está pensado Gemini 4 Argon?

Gemini 4 Argon no está pensado como un chatbot genérico de consumo masivo para consultas cotidianas.

Por el contrario, está pensado como un aliado de vanguardia para usuarios con requerimientos técnicos avanzados y del sector corporativo.

Cómo está conformado el perfil de usuario:

Ingenieros de software y desarrolladores: que buscan automatizar tareas complejas de refactorización de código, migración entre lenguajes o depuración profunda en grandes repositorios.

que buscan automatizar tareas complejas de refactorización de código, migración entre lenguajes o depuración profunda en grandes repositorios. Especialistas en ciberdefensa y seguridad informática: capaces de apalancar las capacidades de escaneo autónomo del sistema para blindar infraestructura crítica y descubrir brechas antes de que sean explotadas.

capaces de apalancar las capacidades de escaneo autónomo del sistema para blindar infraestructura crítica y descubrir brechas antes de que sean explotadas. Analistas y profesionales del conocimiento: como investigadores financieros y consultores legales que requieren procesar simultáneamente volúmenes masivos de documentación y video.

Respecto a su disponibilidad, Google comenzó el despliegue inicial de forma controlada para socios a través del programa Fairwind. Para el público profesional y corporativo, el acceso llegará en una etapa posterior a través de los suscriptores de Google AI Ultra y clientes con acceso a la API paga, a un precio promocional de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.