Con Stadia, Google quiere hacer obsoletas las consolas de videojuegos

Stadia permite usar los juegos dejando a los servidores de Google el procesamiento de las imágenes: salvo un gamepad y una buena conexión a Internet, no requiere equipamiento adicional

21 de noviembre de 2019 • 17:49

Ya no compramos DVDs y si todavía tenés CDs lo más probable es que estén cubiertos de polvo en alguna estantería. En estos días también es más fácil comprar videojuegos en internet a través de consolas o servicios para PC como Steam, que en una tienda física.

¿Pero, qué ocurre con las videoconsolas? ¿Podrían desaparecer también? Google apuesta a que sí. El gigante tecnológico lanzó este martes su servicio de videojuegos Stadia en Estados Unidos, una plataforma en streaming que permite a los jugadores disfrutar de los títulos más recientes con poco más de una buena conexión a internet y un navegador Google Chrome.

Pero Google no cree que Stadia suponga un paso demasiado ambicioso.

"No somos los únicos que pensamos en esto"

"No creo que lo que estemos haciendo sea particularmente revolucionario cuando valorás lo que está pasando en la industria musical, televisiva y cinematográfica", le dijo a la BBC el vicepresidente de Google Phil Harrison, quien antes trabajó para Sony.

"Pasaron de ser productos empaquetados -discos, CDs, DVDs, Bue-rays- a casi exclusivamente experiencias en línea y streaming". Y él cree que Google será tan solo la primera de muchas compañías que descarte las consolas y los discos para siempre y que haga el cambio a servicios en streaming desde el navegador.

"No me parece que esta innovación vaya a cambiar el mundo de la noche a la mañana", agregó. "Pero creo que es la dirección hacia la que hay que ir y que será un futuro próspero para la industria de los videojuegos crear este tipo de experiencias en streaming". "No somos los únicos que pensamos en esto".

Stalia no funciona como Netflix, con una suscripción que te da acceso a todo su contenido. En cambio, los jugadores pueden acceder a la plataforma pagando por juegos que luego reproducen a través de un servicio integrado en YouTube. El servicio solo se deshace de las consolas.

Pero se enfrenta a Xbox (Microsoft), a PlayStation (Sony) y a Nintendo, los tres grandes nombres en la industria con millones de seguidores leales, que tienen propuestas similares bajo la manga. Phil señaló que Google quiere trasladar los videojuegos "fuera de una caja de plástico debajo del televisor" y que la vasta experiencia de Google en tecnología le convierte en un fuerte rival. "No venimos sin estudiar", dijo.

"Construimos Stadia con más de 15, cerca de 20, años de (experiencia en) centros de datos e innovación en internet de Google".

Sin hardware "costoso"

Phil piensa que los jugadores notarán los beneficios de Stadia en el bolsillo, y asegura que será una forma mucho más barata de jugar a videojuegos sin tener que comprar las últimas tarjetas gráficas para PC o nuevas consolas.

"Permite a más jugadores tener acceso a los últimos y a los mejores juegos sin necesidad de esas complicadas y costosas piezas de hardware, que, no lo olvidemos, también requieren actualizaciones, parches, instalaciones". "Todo ese sinsentido que gira en torno a los juegos desaparecerá".

Phil dice que los juegos que más ha disfrutado por ahora en Stadia son Destiny 2, pero son títulos como Red Dead Redemption los que realmente muestran todo lo que el servicio puede hacer.

"En fase de pruebas"

"Cuando tenés la oportunidad de jugar a un juego sofisticado como Red Dead Redemption 2 en un teléfono con internet y los píxeles son perfectos, es uno de esos grandes momentos en la industria (de videojuegos) en que ves este es salto hacia adelante".

Sin embargo, todo el mundo está convencido de que la transición de los videojuegos hacia un espacio sin dispositivos ocurrirá con el lanzamiento de Stadia.

"Mi punto de vista es que todos estamos en fase de pruebas", explicó BBC Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo de Gaming en Microsoft y jefe de la marca Xbox, en el programa Click de la BBC. "Somos pioneros en esta tecnología y tenemos la sensación de que se necesitarán muchos años para que esta tecnología (de Google) se convierta en una tendencia dominante".

"El mejor lugar para jugar será en tu dispositivo local, tu consola, tu Xbox conectada al televisor. Y eso será así por muchos años".