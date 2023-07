Consultó un alquiler, la dueña se equivocó de WhatsApp y le mandó el mensaje que jamás deseó: “A esas ratas nunca más”

escuchar

Los errores a través de las plataformas de mensajería son muy comunes, sobre todo cuando en un mismo celular se tiene una gran cantidad de contactos, algo que en reiteradas ocasiones suele ser motivo de equivocaciones a la hora de responder un mensaje. Eso es lo que le sucedió a un hombre que este domingo le consultó a una conocida por el alquiler de un departamento y recibió una respuesta inesperada.

Las redes sociales están colmadas de este tipo de historias que a poco de ser publicadas alcanzan un importante grado de viralización. Este hecho se dio a conocer a través del perfil de Twitter de Joe, que enseñó las capturas de pantalla de su amigo en donde el intercambio de palabras con la dueña del departamento lo dejó atónito.

“Un amigo mandó un mensaje para consultar por un alquiler. Probablemente nada me vuelva a causar tanto hasta que termine el año”, introdujo el usuario y a continuación publicó la primera captura del chat de WhatsApp. “Buenas noches, Lili. ¿Cómo estás? Soy el hijo de Osvaldo”, se presentó el hombre y luego añadió: “Le pedí tu número a mi viejo para saber si existía la posibilidad de alquilar el departamento”.

El intercambio de palabras que se volvió viral en las redes entre una propietaria y un aspirante a inquilino (Fuente: Twitter/@JoeTolosa)

En tanto, la respuesta de Lili no se hizo esperar. Tras siete minutos contestó: “Está alquilado muy bien. Este año y el próximo es muy posible que también”. Sin obtener la respuesta del hombre, la mujer aguardó un tiempo y envió un segundo mensaje pero en ese mismo chat. Era claro que no quería hacerlo, ya que el contenido del mismo era subido de tono: “El bolud... del hijo de Osvaldo me llamó por el departamento. Le respondí que está alquilado por dos años, así ni me jode, porque a esas ratas nunca más”.

Segunda respuesta por parte del aspirante a inquilino (Fuente: Twitter/@JoeTolosa)

Rápidamente el hombre leyó la contestación de Lili y no dudó en cruzarla por sus dichos. “Creo que te equivocaste de número. Ahora me queda claro el tipo de persona que sos. No somos ratas. No estamos llenos de plata como otras personas y si te pareció poco lo que te ofrecimos en su momento, podríamos haberlo charlado”. Luego del descargo, remató: “Me parece que la rata sos vos que te importa solo la plata”.

Tras la publicación de la conversación que tuvo su amigo con la propietaria, el usuario de Twitter comentó que la mujer directamente lo bloqueó y no le contestó. “Jaque mate”, señaló con humor después de la seguidilla de mensajes que recibió en los comentarios por parte de otros usuarios, todo estallados de risa por la confusión provocada.

En muchos casos insistieron en conocer más sobre el vínculo del “hijo de Osvaldo” con Lili, al igual que el resto de la charla. En tanto, algunos otros opinaron al respecto acerca de los modos en que la propietaria del departamento le respondió a su conocido.

“‘Te importa solo la plata’. Es lo que dicen los ratas”; “Cada dueño alquila al precio que quiere”; “Pero qué tibia esa respuesta hermano, a mi me mandan ese mensaje por error y la descansada que se viene no tiene precedente”; “Horrible la respuesta de Lili, él solo se tenía que reír”; “‘Solo te importa la plata”'. Y sí hermano, estamos hablando de alquilar un inmueble. Más vale que le va a importar la plata” y “No se merecía esa respuesta”, fueron algunas reacciones en referencia a la confusión.

LA NACION