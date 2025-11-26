Copilot también quiere ayudarte con las compras online (si usás Edge)

Microsoft ha anunciado una nueva experiencia de compras online optimizada con Copilot en Edge, que se convierte en un asistente de compras personal con herramientas de comparación de precios, información de productos, reembolso e historial de precios.

Siguiendo la línea de otras compañías como OpenAI y Perplexity, la tecnológica también se ha sumado a la temporada navideña de compras, con el objetivo de ofrecer una experiencia más optimizada para los usuarios en Edge, por el momento, en Estados Unidos, que ahora contarán con ayuda para ahorrar tiempo y dinero a la hora de adquirir productos por Internet de forma confiable.

En este sentido, dentro de Edge, los usuarios podrán interactuar con Copilot directamente mientras navegan por distintas páginas buscando artículos de compra. Así, el asistente podrá mostrar información detallada del producto en cuestión en forma de tarjeta, así como comparar el precio con otros productos similares de otras marcas.

Igualmente, Copilot también podrá mostrar el historial de precios del artículo en cuestión que se está buscando, así como un análisis del producto para “ayudar a tomar una mejor decisión”, como ha explicado Microsoft en un comunicado en su web.

Otra de las funciones que incluye esta experiencia de compra es la posibilidad de activar alertas de precio para los artículos deseados, con lo que el asistente avisará al usuario cuando el producto disponga del mejor precio. También podrá mostrar cuando haya ofertas de reembolso.

Además, como Copilot es conversacional, los usuarios también podrán hacer preguntas de seguimiento para obtener más detalles en cualquier momento, directamente desde el panel lateral del chatbot en el navegador Edge.

Por el momento, Microsoft ha detallado que esta experiencia de compra con Copilot solo está disponible en Estados Unidos. Así, para activarla, se deberá gestionar desde la configuración en Chrome.