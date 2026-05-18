Windows 11 permitirá personalizar el tamaño del menú de Inicio y reubicar la barra de tareas

Microsoft ha desplegado la actualización a los Windows Insiders que permite personalizar el tamaño del menú de Inicio y posicionar la barra de tareas según las preferencias del usuario, entre otras novedades para dar más flexibilidad a la experiencia con el PC.

Desde su blog, la compañía ha dado los detalles sobre la nueva actualización de Windows 11, que pone el foco en dos de las áreas más importantes del escritorio del sistema operativo, el menú de Inicio y la barra de tareas.

La idea es dar más opciones para que el usuario pueda personalizar ambas experiencias en su PC con Windows 11. La barra de tareas es uno de los espacios cruciales y ahora los usuarios avanzados, como desarrolladores, podrán configurarla para adaptarla a sus propias necesidades.

En la nueva actualización, disponible ya en pruebas en el programa Windows Insiders, Windows 11 permite ubicar la barra de tareas en la parte superior e inferior y en cada uno de los laterales del escritorio, al igual que la alineación para cada una de las posiciones elegidas y el uso de funciones como Inicio, Búsqueda y otras concretas a la localización de la barra de tareas. Lo que significa que, si se posiciona en la parte superior, Inicio siempre se abrirá desde ahí.

Otra de las novedades en la nueva personalización de Windows 11 es la capacidad de ver todas las ventanas de un vistazo. Esto ofrece la posibilidad de usar una barra de tareas vertical, con la configuración ‘No combinar nunca’ y las etiquetas activadas, para que cada ventana de la app aparezca como un botón independiente y facilite la identificación y el cambio rápido entre ellas.

Esta actualización llega con otro objetivo: reducir el tamaño del menú de Inicio que, tras la actualización desplegada en noviembre del año pasado, pasó a ocupar hasta casi dos veces el espacio que tomaba anteriormente.

Ahora se permite elegir entre la versión pequeña y grande del menú, lo que ayuda a reducir su tamaño y dejar que los usuarios prefieran una experiencia del menú de Inicio más minimalista y más típica a lo que ha sido siempre Windows 11.

Hay más opciones, como los selectores de ‘Anclado’, ‘Recomendado’ y ‘Todo’ que permiten mostrar u ocultar partes del menú para simplificar la experiencia, así se puede desactivar ‘Recomendado’ y ‘Todo’ para dejar un menú de Inicio más limpio. Estos selectores se desplegarán a lo largo de las próximas semanas, al igual que la opción de ocultar el nombre y foto de perfil de Inicio para proteger la privacidad si se comparte la pantalla o se hace ‘streaming’.

Microsoft ha adelantado las próximas experiencias que llegarán dentro de poco, como la barra de tareas optimizada para tablets, la capacidad de ocultarla automáticamente, gestos táctiles para posiciones alternativas y el soporte, en este caso, para los cuadros de búsqueda.

Hay otro desarrollo que está oteando Microsoft para incluirlo en una nueva actualización para los usuarios que cuentan con varios monitores: la posibilidad de seleccionar posiciones distintas de la barra de tareas por monitor y la opción de arrastrar y soltar.