Por el coronavirus, se suspenden las clases presenciales en la Argentina por dos semanas, pero los chicos igual tendrán tarea Crédito: Shutterstock

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara ayer la suspensión de clases por 15 días , los chats de madres y padres comenzaron a activarse. ¿Qué haremos? ¿Cómo les llegará la tarea? ¿Qué medidas podemos tomar para poder acompañarlos en esta escolaridad remota? Algunos colegios reaccionaron rápidamente enviando tareas y los pasos a seguir , otros avisaron que en el transcurso del día de hoy darían instrucciones.

Pero más allá de las disposiciones y aplicaciones de cada colegio, existen algunas herramientas que tanto instituciones como docentes, padres y alumnos pueden utilizar para poder continuar con el aprendizaje de forma remota.

Herramientas para aprender en casa

Khan Academy se trata de una organización sin fines de lucro que se sostiene a través de donaciones. Ésta ofrece educación para cualquier persona, en cualquier lugar. Brinda recursos educativos gratis tanto para alumnos como para docentes. En esa plataforma se pueden consultar contenido para estudiantes de nivel primario, secundario y universitario. Incluye temas de las materias más importantes como matemáticas, gramática, ciencias e historia, entre otras.

Aula365 es sistema de entrenamiento escolar a través del cual se pueden resolver las tareas del colegio y entrenarse para los exámenes. En esta aplicación los niños y adolescentes podrán buscar los temas escolares que necesitan, a través de contenidos confiables. Para lograr la atención de los chicos se apoyan en películas animadas e interactivas. También tienen la opción de consultar a un profesor virtual, para despejar dudas. Se puede utilizar desde las PC o descargarla en dispositivos móviles (disponible para equipos Android y Apple). Aquí hay contenido gratuito y otros que deben pagarse.

Educatina es otra alternativa para aprender desde casa. Se trata de una plataforma digital personalizada para apoyo escolar en el aula y en el hogar, dirigida a alumnos de nivel secundario y docentes. Cuenta con más de 6000 videos y cursos, más de 2000 profesores y más de 18000 ejercicios. Puede descargarse, también, en dispositivos móviles. Permite una prueba por 30 días sin costo.

Para los colegios

Educ.ar, el portal educativo del Ministerio de Educación de la Nación Argentina cuenta con gran cantidad de recursos para educadores, familia y alumnos, divididos por nivel y temáticas. Además, se anunció también que desde la TV Pública habrá una programación especial todos los días de 9 a 11 de la mañana para poder ver, en la televisión, gran parte del contenido que se encuentra en el portal.

Por el coronavirus GoSchool anunció que ofrecerá, sin costo, su plataforma educativa con Aula Virtual para ser utilizada por escuelas y colegios de todo el país. El aplicativo que ofrece a raíz de las medidas de emergencia sanitaria consiste en un módulo de Aula Virtual, con cantidad ilimitada de actividades y participación ilimitada en cuanto a cantidad de alumnos y docentes. Esto incluye la posibilidad de compartir archivos y enlaces, armar foros, brindar tareas con entrega online, y realizar exámenes y calificaciones. De este modo, las escuelas pueden desarrollar actividades dentro de un entorno digital seguro.

ClubesTEDEd , destinado a la comunidad alumnos y docentes de #ClubesTEDEd también se une a la iniciativa de ayudar a que los chicos puedan continuar capacitándose desde los hogares, a través de la experiencia TEDEd en casa. Los interesados deben conectarse todos los días a las 14 horas por Instagram Live, y así podrán aprovechar estos días sin clases.

Spain Business School se une a esta movida solidaria a través del lanzamiento de un programa gratuito de adquisición de competencias digitales. Este programa está dirigido a todos los públicos que se han quedado en casa para aislarse por el coronavirus.

Para organizarse mejor

Remind ofrece a los profesores una forma sencilla y segura para enviar SMS a estudiantes y padres. Profesores o tutores pueden enviar, a través de esta aplicación, recordatorios, asignaciones, deberes, evaluaciones o mensajes a los teléfonos de estudiantes y padres. Lo interesante es que los números de teléfono se mantienen confidenciales.

Edmodo es otra de las herramientas que ya están utilizando varios colegios. Esta lleva el aprendizaje más allá del aula, proporcionando un lugar gratuito y seguro para que profesores y estudiantes se conecten y colaboren, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Puede ser útil, además, para publicar y entregar las tareas, hacer encuestas y compartir archivos.

7 aplicaciones para aprender jugando

Aprender matemáticas de Duhnnae . Esta aplicación cuenta con tutoriales en español para que puedan repasar y aprender trigonometía, álgebra, geometría, binomios, funciones y aritmética entre otros temas. Además cuenta con ejercicios para repasar.

DailyArt - Dosis diaria de historia del arte de Moiseum . Esta herramienta permite conocer más sobre el arte moderno, clásico y contemporáneo. Tiene más de 3000 obras, 780 biografías de los artistas e información sobre 500 colecciones de museos.

Aprende Cultura general, de The city of the apps. Se trata de un programa que incluye 3500 preguntas para evaluar cuánto se sabe de cultura general. Está dividido por materias: ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y lengua y literatura. Además incluye una simulación de examen para evaluar los conocimientos.

Geografía: países, capitales y banderas del mundo; de Be Drill Entertaiment. Permite aprender mientras se juega sobre geografía del mundo, memorizar países, capitales y banderas. Cuenta con un divertido asistente que guiará al usuario contando noticias interesantes de todo el mundo. Está dividido por niveles y los usuarios podrán evaluarse al terminar cada uno de ellos.

Palabra Perfecta - Gramática en español, de Senior Games. Este juego virtual permite practicar y aprender nuestro idioma. En él podrán encontrarse diferentes frases con los errores más comunes de la lengua, acentuación, formas verbales, confusiones en el vocabularios, uso de mayúsculas, separación de palabras y uso de prefijos, entre otros conocimientos.

Babbel : este programa permite aprender 14 idiomas distintos tanto desde dispositivos móviles como desde la computadora, y no perderán su avance porque se sincroniza ni bien el usuario se loguea. Además de aprender en forma on line permite descargar vocabulario para que el usuario pueda continuar aprendiendo aún en los momentos en los que no tiene conexión. Los íconos de cada ejercicio mostrarán el estado de cada lección y la sesión de repaso. Funciona en equipos iOS (Apple) y Android. La descarga de la aplicación es gratuita pero después del primer nivel hay que pagar una suscripción para continuar avanzando en el estudio.

Sangakoo es una aplicación que facilita el aprendizaje de las matemáticas con una innovadora metodología basada en la práctica creativa dentro de un sistema colaborativo. Brinda teoría y ejercicios para secundaria, bachilleratos y primeros cursos de carreras técnicas. Está disponible para computadoras y equipos móviles Android. Otro recurso muy popular es Ematematicas.net .

Por supuesto, el resultado final dependerá de lo que pida y organice cada institución; pero estas herramientas servirán para que todos tengran claro que no se trata de dos semanas de vacaciones, sino de 15 días de enseñanza a distancia, que no es lo mismo.