El Hospital Pirovano hizo la primera cirugía con realidad aumentada en el sistema público porteño

Hace unos días un centro de salud porteño hizo historia al convertirse en el primer hospital público de la Ciudad de Buenos Aires en llevar adelante una cirugía con la ayuda de la realidad aumentada.

Se trata del Hospital Pirovano, ubicado en el barrio de Coghlan. El equipo formado por el Dr. Gabriel Damiano, quien dirige el área Intervenciones Quirúrgicas de Cuello y Cabeza en el mismo hospital, junto al Dr. Lucas Ritaco, llevaron adelante una cirugía de resección de sarcoma sinovial, asistidos con tecnología de realidad aumentada.

¿Cómo utilizaron esta herramienta para la operación? El equipo trabajó reconstruyendo previamente un holograma (a partir de tomografías computarizadas y resonancias magnéticas de alta definición) que les permitió visualizar en forma digital la anatomía interna del paciente. De esta forma, los médicos podían saber exactamente dónde se encontraban los nervios, las venas y demás (que a veces se alteran por malformaciones o por las alteraciones que generan los tumores) y generar una mejor planificación preoperatoria.

“La realidad aumentada es un upgrade de lo que uno ve”, apuntó Damiano a LA NACION y agregó: “Nos permite conocer con precisión dónde se encuentran las estructuras vasculares, nerviosas o tumores, si el paciente llegara a tener, en un área donde trabajamos, que es cabeza y cuello”. Explica que esto posibilita definir la mejor estrategia de abordaje al tumor, haciendo un mapeo que les ayude a esquivar estructuras críticas en la operación, para evitar secuelas, especialmente nerviosas (como parálisis de los nervios faciales, trastornos deglutorios o del habla y la fonación).

La tecnología permite disminuir las secuelas y agilizar los tiempos de operación y recuperación del paciente Prensa GCBA

“Pensamos que nos permitirá disminuir las secuelas, hacer cirugías más rápidas, con menos tiempo de internación, de anestesia general, con pacientes con una recuperación más rápida y, por lo tanto, menores costos hospitalarios, algo que les permitirá tener una vuelta al hogar y al trabajo más pronta”, destaca Damiano. Agrega que, aunque todavía no está disponible para navegarlo intraoperatoriamente, los residentes pueden simular previamente la cirugía con este tipo de gafas e ir adquiriendo entrenamiento para el momento de la operación.

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguraron que “este avance tecnológico marca un hito significativo en la incorporación de precisión y seguridad en el sistema de salud porteño". En ese sentido, Damiano detalla que el plan es poder exportar esta tecnología a los otros hospitales públicos de CABA.

Casos previos

El especialista consultado detalló que ya operaron tres pacientes utilizando esta tecnología; uno de ellos por tumores de tiroides recidivados (cáncer que volvió a aparecer después de un período de mejoría o remisión), otro paciente joven que tenía un sarcoma de alto grado y otro con una compresión vascular en la base del cráneo por una apófisis estiloide (síndrome de Eagle). Aclara que es importante tener en cuenta que esto no es una solución aplicable a todos los casos, sino para aquellos que cuenten con algún tipo especial de patología de alta complejidad, con determinadas localizaciones (en áreas donde hay mayor concentración vascular y nerviosa, como la base del cráneo y el cuello).

Ya la están utilizando en otras especialidades del hospital, aunque advierte que todavía el número de casos es pequeño y debe ser probada en el tiempo, para evaluar si existe una relación costo-efectividad favorable.

En marzo de este año otro hospital de Buenos Aires ya se había sumado a esta iniciativa, cuando anunció que utilizó la misma tecnología para procedimientos médicos. Los cirujanos de distintas especialidades del Hospital Italiano utilizan gafas de realidad aumentada en sus operaciones, algo que mejora la planificación quirúrgica y la comunicación entre especialistas y pacientes.

Ya existen otros casos de aplicación de realidad aumentada en medicina

Gracias al trabajo de su sección de cirugía asistida por computadora del departamento de Informática en Salud del hospital y del departamento de Cirugía, los médicos pueden “ver a través” de la piel del paciente y ubicar con precisión órganos, huesos, venas, tumores, arterias antes de hacer una incisión.

Según detalla la página oficial de esta institución, las primeras cirugías que realizaron con esta tecnología fueron resecciones de tumores en huesos (tibia, maxilar inferior, pared costal) y en riñón. Además, agregan que “los pacientes evolucionaron favorablemente y el impacto principal de la realidad aumentada se refleja en la mejora de la planificación quirúrgica y la transferencia de conocimiento entre profesionales”.

Y a mediados de este año tres bioingenieros argentinos (Pablo Salmon, Lucciano Mannelli y Tiago Sarthou) presentaron Navian, una herramienta desarrollada en conjunto con el FLENI que combina realidad aumentada (RA) e inteligencia artificial (IA) para transformar la forma en que se planifican y realizan las cirugías, similar a lo que se usa en el Pirovano y el Italiano.

Una vista de cómo funciona Navian, la plataforma de realidad aumentada para cirugías

La solución que aporta Navian se estructura en tres pasos fundamentales. A partir de las imágenes del paciente, el sistema detecta, segmenta y realiza una reconstrucción 3D de las estructuras anatómicas de forma automática. Estas imágenes se pueden proyectar sobre cualquier espacio físico o, superponerse directamente sobre el cuerpo del paciente. El sistema detecta cinco estructuras clave: cerebro, tumores, senos venosos, tractos corticoespinales y cráneo. En pruebas clínicas, logró una precisión del 86% y un error de menos de 3 milímetros respecto de la anatomía real. Además, la superposición con el cuerpo del paciente se realiza de forma automática, dejando al cirujano en condiciones de operar en pocos minutos.