Con el Nubia Air los smartphones de gama media también se hacen finitos en Argentina

El fabricante chino Nubia presentó en el país el nuevo nubia Air, un smartphone que se suma al segmento de los equipos delgados como el iPhone Air o el Samsung Galaxy S25 Edge. En este caso, con un modelo que tiene una carcasa de 5,9mm de grosor en el marco del equipo y 6,7mm en el bloque de las cámaras.

El teléfono, que fue presentado a nivel mundial en septiembre, saldrá a la venta en la Argentina dentro de dos semanas por un precio inicial de 529.999 pesos. El monto lo ubica en las antípodas del segmento: mientras que Samsung y Apple apuntan a un mercado premium, Nubia prefiere llevar el concepto al “teléfono super finito” a un segmento más masivo.

El marco del Nubia Air es de 5,9mm; en la zona del bloque de cámaras llega a 6,7mm

No lo hace gratis: aunque interesante en su combinación, el hardware está lejos de ser el de un tope de línea (tampoco aspira a serlo), aunque manteniendo un diseño muy sobrio.

El Nubia Air tiene un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K (1224 x 2720 pixeles) y tasa de refresco de 120 Hz. La pantalla está protegida por Gorilla Glass 7i, y tiene certificación de protección contra polvo, chapuzones y chorros de agua de IP69.

Los dos colores del Nubia Air, que tiene una pantalla de 6,78 pulgadas

Para hacerlo delgado, Nubia usó una aleación de aluminio para el marco, que lo hace liviano (172 gramos, contra los 200 gr de un smartphone convencional) al tiempo que le permite montar una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 watts.

El teléfono tiene un procesador Unisoc de ocho núcleos y 8 GB de memoria RAM, que puede ampliarse con otros 12 GB de RAM virtual, y una capacidad interna de 256 GB. La batería, de 5000mAh, resiste más de mil ciclos de carga y cuenta con tecnología de ahorro energético con IA. También tiene NFC, 5G, Wi-Fi y Bluetooth.

El Nubia Air tiene una sola cámara de 50 megapixeles, con dos sensores complementarios a su lado; la batería es de 5000 mAh

El sistema de cámaras tiene un sensor principal de 50 megapixeles con apertura f/1.6, foco por detección de fases (PDAF) y funciones de IA que ayudan a mantener los videos estables y mejoran la calidad en situaciones de poca luz o por la noche. También incluye herramientas de edición con IA para las fotos, como Magic Editor y Magic Eraser. El Nubia Air tiene otra cámara para medir la profundidad de la imagen (para fotos con el fondo fuera de foco) y un tercer sensor para ayudar con la fotografía.

También ofrece cancelación de ruido combinando IA con dos micrófonos, sensor de huellas dactilares bajo la pantalla y el asistente Gemini de Google integrado, que habilita más funciones de IA como la búsqueda visual de Rodea para buscar o la traducción en tiempo real durante las llamadas telefónicas.