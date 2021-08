Crearon un pañal para adultos diabéticos capaz de medir los niveles de glucosa en la orina

Investigadores de la Universidad de Ciencias de Tokio crearon un sensor para pañales capaz de analizar la orina y medir -en forma indirecta- los niveles de azúcar en sangre de una persona, por lo que podría servir para monitorear un paciente diabético en forma no invasiva. El sensor, además, no tiene batería: usa la orina misma como energía.

El sensor se integra al pañal y tiene una celda de biocombustible hecha en base a papel, con enzimas que aprovechan una serie de reacciones químicas que genera la glucosa presente en la orina para transformarlas en energía. De hecho, cuando más orina recibe, más electricidad tendrá para analizarla y determinar si los valores de azúcar en sangre están dentro de lo deseable o no.

En la Universidad de Ciencias de Tokio crearon un sensor que se incorpora a un pañal y puede medir la cantidad de glucosa en la orina de una persona, como método no invasivo para pacientes diabéticos

La energía generada por la celda de biocombustible activa el sensor y, también, una antena Bluetooth que le permite enviar la información con la medición de los valores de glucosa del paciente diabético a un celular.

El sensor, además, se puede usar para determinar cuánta orina generó el paciente, tenga diabetes o no: en un hospital donde el personal médico debe chequear cientos de pañales al día, dicen los investigadores, un sistema que vaya recolectando esa información en forma automática sería una forma de liberar a esa gente para otras tareas.

Por ahora, advierten, es un prototipo, aunque funcional: todavía falta más investigación y evaluar los costos y beneficios de este diseño.

