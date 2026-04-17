Cuáles son, según el CEO de Mercado Libre, las habilidades que buscan las empresas en tiempos de la inteligencia artificial

Economista formado en la Universidad de Buenos Aires, Ariel Szarfsztejn tiene un posgrado en Stanford y una exitosa carrera corporativa que lo llevó a dirigir, desde el inicio de este año, Mercado Libre, el gigante tecnológico fundado por Marcos Galperin.

Y a más de dos décadas de haberse recibido, Szarfsztejn volvió al auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas para brindar una charla motivacional en el cierre del evento EconTech, organizado por esa casa de estudios este jueves 16 de abril.

Allí repasó su carrera profesional, habló de los cambios que introdujo la IA en el mundo laboral y mencionó las habilidades que hoy buscan las empresas para trabajar.

“Elegí estudiar Ciencias Económicas en la UBA porque es un lugar de excelencia, aunque nunca trabajé de economista”, contó. “Arranqué en el área de Recursos Humanos de Citibank, después trabajé en un laboratorio que había entrado en convocatoria y me ofrecieron liderar un equipo de unas 20 personas. Yo era muy joven y ahí me encontré con problemas y realidades que no estaban en los libros”, confesó.

“Ahí me di cuenta de que me gustaba resolver problemas y gestionar equipos. Apliqué para trabajar en la consultora Boston Consulting Group; después me fui a estudiar a Stanford, y trabajé en Despegar, donde me metí de lleno en la tecnología”.

El CEO de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn, dio una charla en el evento Econtech 2026, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires Enrique García Medina

Desafíos y aprendizajes

“Liderar hoy Mercado Libre es como estar en Disney, y es resultado de una secuencia de aciertos, errores y de lo que aprendí de ellos -describió-. Una de las claves fue haber trabajado de consultor. Eso me dio gimnasia para abordar problemas complejos en distintos sectores: bancos, consumo masivo y gobierno”.

“Me gusta ponerme desafíos y aprender. En Mercado Libre logramos en muy poco tiempo pasar de un sistema en el que no tocábamos una caja y todos los envíos se hacían por correo, a tener un sistema de logística propio”, destacó. “Sin eso no podría haber afrontado los desafíos que vinieron después. Hoy hay 120.000 personas trabajando en la empresa, y millones de vendedores, compradores y usuarios de nuestra herramienta de servicios financieros. Y con cada decisión cambiamos su vida.”

El impacto de la IA y las habilidades laborales del futuro

El CEO de Mercado Libre sostuvo que “la inteligencia artificial ya está transformando la forma en la que trabajamos y vivimos. Hoy nuestros 20.000 desarrolladores usan IA para escribir código. Y en la vida cotidiana, sin ser programadores, podemos usar la IA para hacer cosas.”

En cuanto al mundo laboral que se viene, “saber o no vincularse con estas herramientas será decisivo”, apuntó. Y mencionó las habilidades clave: el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas, curiosidad y ganas de aprender, combinadas con la habilidad para vincularse y manejar herramientas tecnológicas”, detalló.

“No sé si habrá que estudiar más matemática o más filosofía. Pero sí creo que tener curiosidad y ganas de aprender serán fundamentales”, concluyó.

Así fue la charla de Ariel Szarfsztejn en Econtech 2026