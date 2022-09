Cuál es la impactante suma que gana la mujer más exitosa de OnlyFans

OnlyFans es una de las plataformas de suscripción de contenido para adultos más populares de la última década. Cada vez son más las personas que se suman a ella para generar dinero y muchos ganan más que un trabajador profesional promedio.

MrQ es un sitio web del Reino Unido especializado en juegos que procesó las cifras de los usuarios mejor pagados OnlyFans y comparó esos ingresos con los datos existentes sobre lo que ganan habitualmente los profesionales. En líneas generales, descubrieron que muchos de los creadores de contenido para adultos de la plataforma generan más ingresos que médicos, abogados o profesores.

Las diez cuentas mejor pagadas Mrq

Para calcular los ingresos mensuales y anuales, los investigadores analizaron los costos de suscripción de los creadores y el número de suscriptores. También tuvieron en cuenta el recorte de 20 % que obtiene la plataforma por sus usuarios.

De acuerdo con la investigación, la usuaria @gem101 es la que más dinero gana a través de OnlyFans con más de 29,4 millones de dólares anuales (más de 128 mil millones de pesos), lo que representa un promedio de 2,4 millones de dólares mensuales (más de 885 millones de pesos).

La cuenta de la mujer, llamada Gemma McCourt, tiene un costo de suscripción de 29 dólares por mes (128 mil pesos aproximadamente) y tiene más de 102 mil suscriptores. El sitio web, basado en datos del Reino Unido, señala que un médico genera un promedio de 109 mil dólares anuales en Inglaterra, siendo esta la profesión mejor paga en ese país.

En segundo lugar, están los abogados, con un promedio de 90 mil dólares al año. “Los médicos en la cima de su carrera ganarán un poco más de US $109,000 al año (alrededor de US $9,152 por mes), las mejores modelos, como @gem101, ganan 22 veces más en un solo mes”, escribieron los autores del informe. “Eso es casi 270 veces más al año”, añadieron.

Gemma McCourt, la mujer con más ganancias en OnlyFans Instagram @v

Mide 1.90 y encontró en OnlyFans un espacio donde mostrarse orgullosa y ganar 100.000 dólares por mes

La pandemia, con su respectiva cuarentena en el medio, le cambió la vida a María Temara, una joven de 27 años, de profesión contadora. Con las prohibiciones de poder realizar cualquier actividad, esta chica decidió incursionar en dicha red social, donde aprovecha su estatura de 1.87 metros para promocionarse como “una gigante”. Las ganancias que obtiene sobre ello son de 100.000 dólares por mes, lo que lo convierte en algo redituable para su día a día.

Su reconocimiento tiene detrás una dura historia personal vinculada al bullying. Sus compañeros del colegio siempre la marcaron por su estatura y la diferencia con el resto de sus compañeros. En consecuencia de ello, María empezó una nueva vida hasta conocer el Onlyfans, donde los fanáticos que siguen su cuenta le destacan lo que antes era un impedimento para sociabilizarse.

“Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas. Cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1,90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta. Todos los comentarios fueron positivos y encantadores”, destacó en un vídeo de su cuenta de TikTok, donde contó su experiencia.

Por una cuestión genética, María pertenece a una familia de personas con una talla que supera ampliamente la media de la población. Su padre, Mike, de 61 años, mide 1,87 como ella, y sus hermanos Shane y Troy, de 26 y 24 años, respectivamente, son jugadores de básquet que miden 2,05 metros.

La historia de María Temara, una joven que aprovecha su altura para sacar un rédito económico Foto: PA/Real Life

Su filosofía de vida se basó en la superación y dejó atrás los complejos que tuvo en su época de estudiante. “Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de quince centímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema”, deslizó en un diálogo con The Mirror.