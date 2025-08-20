¿Cuánto sale el envío de Shein si hago una compra desde la Argentina

Shein, una plataforma de e-commerce, ganó terreno en Argentina, especialmente tras la flexibilización de las políticas de importación. Muchos consumidores se preguntan el costo del envío al hacer una compra en Shein.

¿Cuál es el costo de envío de Shein a Argentina?

En Argentina, el costo de envío de Shein varía según el monto total de la compra.

¿Cuál es el costo de envío de Shein a Argentina? Captura de pantalla

Actualmente, se cobra un importe de $35.000 por cualquier pedido cuyo valor sea inferior a los $56.051 .

. Sin embargo, si el monto de la compra supera ese valor, el envío pasa a ser completamente gratuito para el consumidor.

¿Cuánto tiempo tarda en llegar un pedido de Shein a Argentina?

De acuerdo con la información oficial del sitio, la demora de entrega de las compras en Shein es de al menos 20 días para la Argentina. Además, se aclara que el tiempo de envío es estimado y comienza a partir de la fecha de pago del pedido, pero puede demorar más de la fecha prevista debido a una dirección errónea, procedimientos de despacho de aduanas, arreglos de vuelo, condiciones climáticas y otros factores externos.

¿Cómo se realiza una compra en Shein paso a paso?

¿Cómo se realiza una compra en Shein paso a paso? (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

El proceso para realizar una compra en Shein es sencillo y se puede llevar a cabo tanto desde su sitio web oficial como a través de su aplicación móvil. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la plataforma : acceder al sitio oficial de Shein o abrir la aplicación.

: acceder al sitio oficial de Shein o abrir la aplicación. Seleccionar artículos : elegir los productos deseados y hacer clic en “Añadir a la cesta”. Es importante seleccionar el talle, color y cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas para asegurar el calce correcto.

: elegir los productos deseados y hacer clic en “Añadir a la cesta”. Es importante seleccionar el talle, color y cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas para asegurar el calce correcto. Revisar la cesta : presionar el botón “Revisar cesta” para verificar los artículos seleccionados y realizar modificaciones si es necesario. Si el pedido está listo, hacer clic en “Salir de forma segura ahora”; de lo contrario, “Seguir comprando”.

: presionar el botón “Revisar cesta” para verificar los artículos seleccionados y realizar modificaciones si es necesario. Si el pedido está listo, hacer clic en “Salir de forma segura ahora”; de lo contrario, “Seguir comprando”. Iniciar sesión o registrarse : entrar a la cuenta de Shein con usuario y contraseña. Si no se está registrado, crear una cuenta asociada a un correo electrónico.

: entrar a la cuenta de Shein con usuario y contraseña. Si no se está registrado, crear una cuenta asociada a un correo electrónico. Ingresar información de envío y facturación : completar un formulario con la dirección de envío, el método de pago preferido y la opción de envío. En este punto se pueden aplicar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer clic en “Hacer pedido”.

: completar un formulario con la dirección de envío, el método de pago preferido y la opción de envío. En este punto se pueden aplicar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer clic en “Hacer pedido”. Completar el pago: rellenar la información de pago y finalmente apretar el botón “Continuar” para finalizar la compra.

¿Cuántas compras de Shein puedo hacer por año en Argentina?

Una de las dudas más frecuentes entre los consumidores argentinos es la cantidad de compras que pueden realizar en Shein anualmente. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclaró que los usuarios están habilitados para efectuar hasta cinco compras anuales en este minorista online. Esta medida busca regular el flujo de importaciones personales.

¿Cuántas compras de Shein puedo hacer por año en Argentina? Venn-Photo - Shutterstock

¿Existen limitaciones adicionales para las compras de Shein en Argentina?

Además del límite de cinco compras anuales, el organismo recaudador establece otras limitaciones para los pedidos de Shein que ingresan a Argentina:

Cantidad de unidades: no se pueden traer más de tres unidades de la misma especie o tipo de producto en un mismo envío.

Peso del paquete: el paquete no puede superar los 50 kilogramos de peso total, independientemente de la cantidad de artículos que contenga.

Valor del envío: la compra debe estar valuada en un importe inferior o igual a US$3000 por envío.

Propósito: los productos adquiridos no deben tener fin comercial; es decir, deben ser para uso personal y no para reventa.

Derechos de importación: para productos con un valor superior a los US$400, los compradores deben pagar derechos de importación adicionales y la tasa de estadística correspondiente, lo que incrementa el costo final del artículo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.