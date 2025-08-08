Shein es una plataforma por la cual se puede comprar ropa y otros productos del exterior a la Argentina. Esta ganó mucha fama por los bajos precios que ofrece. De todos modos, también se pueden sumar cupones para que el monto de lo que uno quiere comprar sea mucho menor. En ese sentido, muchos se preguntan cómo conseguirlos en agosto 2025.

Cabe destacar que Shein de por sí ofrece muchas promociones y ofertas directamente en su sitio para nuevos usuarios, como un 20% de descuento en el primer pedido y envío gratis. También muestran banners con cupones aplicables que se pueden “agarrar” o activar automáticamente una vez registrados y antes de pagar. De todos modos, es importante recordar que, al hacer el pago, se debe ingresar manualmente el código del cupón en el campo indicado para que se aplique sobre la compra.

Cómo funciona Shein

Cupones de Shein disponibles en agosto 2025: así se pueden conseguir

Existen diferentes formas de conseguir cupones para aplicar en las compras de Shein. Por un lado, se debe estar atento a los carteles que aparecen en la plataforma, porque muchas veces se ofrecen por ellos. A su vez, el sitio cuenta con la opción de activar notificaciones, donde adelanta descuentos y promociones. En tanto, la aplicación para los dispositivos Android ofrece la posibilidad de sumar un widget en la pantalla de inicio que ofrece cupones.

En tanto, Shein tiene programas de recompensas internos por los cuales ofrece puntos para sus clientes que, al acumularlos, se pueden usar en compras futuras. Para ello, solo hace falta seleccionar opción para aplicar los puntos disponibles al momento de realizar una compra. Allí se indica cuántos se quiere usar y el descuento se aplicará automáticamente al total de la compra.

Un ejemplo de los cupones o descuentos que ofrece Shein en su sitio Captura

Los puntos no solo se ganan comprando, sino que también realizando acciones dentro de la aplicación como dejar alguna reseña, ingresar diariamente a la plataforma durante varios días consecutivos (check-in diario), participar en eventos en vivo (live shopping) y competencias organizadas por Shein y otras dinámicas como sorteos o minijuegos. En tanto, cuando se adquiere algo en la app, cada dólar gastado suma puntos (excepto en costos de envío y seguro). Para ver cuántos cupones y puntos tiene un usuario, solo hace falta ingresar al perfil del mismo y dirigirse a la sección “Cupones” y “Puntos”. En esta última se puede hacer el check-in.

En tanto, se pueden usar extensiones en el navegador para encontrar los cupones mejor. Una opción es “Shein Coupon Finder” para Google Chrome. Esta busca automáticamente los mejores cupones disponibles para los productos que están en el carrito y los aplica, facilitando el ahorro sin buscar manualmente cupones externos.

Cómo sumo un cupón de descuento en Shein

El paso a paso para sumar cupones en Shein Shutterstock

Muchas veces, al abrir Shein en Internet, se ven descuentos con sus respectivos porcentajes y condiciones: esos son los cupones oficiales. Para utilizarlos, hay que:

Hacer click en el botón del banner de descuentos que dice “Agarrarlos todos”.

en el botón del de descuentos que dice Ingresar sesión o registrarse.

En general, en estos casos, el descuento se abre de forma automática.

Es importante destacar que, en la página principal de Shein, en el extremo superior izquierdo también puede que aparezcan estos descuentos: en estos sí aparece un código de cupón. En algunos buscadores, incluso, aparece el ícono de una etiqueta en la barra de búsqueda que muestra todos los beneficios.

Para aplicarlos a estos u otros, hay que seguir el paso a paso a continuación: