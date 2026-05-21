Nuevo récord para las compras en el exterior vía courier

Las importaciones vía courier alcanzaron en abril un nuevo máximo histórico al totalizar US$118 millones, por encima del récord previo de US$105 millones registrado en diciembre de 2025. En la comparación con el mismo mes del año pasado, el crecimiento fue del 135,9%.

En el acumulado de 2026, las compras al exterior realizadas mediante este sistema ya suman US$402 millones, lo que representa un incremento interanual del 123,2%.

Según un informe de Analytica, aunque el peso de este canal todavía es reducido dentro del total de importaciones (que se redujeron un 4%), en abril se convirtió en la tercera categoría más relevante en el análisis a ocho dígitos de la nomenclatura del Mercosur. En el ranking, el primer lugar correspondió a los porotos de soja, incluso quebrantados, excluidos para siembra. En segundo puesto se ubicaron los vehículos automotores destinados principalmente al transporte de personas, mientras que el tercer lugar fue para los bienes despachados mediante servicios postales.

“Con el salario privado registrado acumulando una caída real del 4,8% entre septiembre y marzo —siete meses consecutivos de retroceso— y una recuperación en dólares del 14,5% desde noviembre, el segundo crecimiento mensual de las compras vía courier podría ser una señal de consolidación de la sustitución de productos locales por importaciones directas a través de plataformas digitales”, señalaron desde la consultora.

La tendencia ya se había evidenciado en marzo, cuando las compras al exterior mediante courier ascendieron a US$103 millones, un 13,2% más que en febrero, cuando habían alcanzado US$91 millones.

En términos interanuales, el salto fue aún mayor: 123,1%, frente a los US$46,1 millones registrados en marzo de 2025.

En marzo, las compras al exterior ya habían vuelto a ascender Freepik

El avance del canal coincide además con una serie de flexibilizaciones regulatorias impulsadas por el Gobierno. En diciembre de 2024, se dispuso que las compras inferiores a US$400 quedaran exentas del pago de aranceles y se elevó de US$1000 a US$3000 el monto máximo permitido por envío a través de courier.

Posteriormente, a comienzos de enero de 2025, el Ejecutivo amplió el peso máximo autorizado para importaciones y exportaciones realizadas mediante estos servicios y eliminó la obligatoriedad de contar con Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

Más recientemente, mediante la Resolución General 5631/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero modificó nuevamente la normativa para permitir que personas y empresas puedan importar o exportar mercadería con un peso máximo de hasta 50 kilos por paquete o pieza postal, independientemente del peso total del envío.

El peso total autorizado por envío puede alcanzar los 150 kilos Shutterstock - Shutterstock

Hasta entonces, el límite se aplicaba al total de la operación. Con el nuevo esquema, el tope pasa a regir por paquete y no por envío. Además, como cada operación puede incluir hasta tres unidades iguales, el peso total autorizado puede alcanzar los 150 kilos. El límite anual, sin embargo, se mantiene en cinco envíos por persona.