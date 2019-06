Crédito: Shutterstock

Ya sea para escuchar música, ver el capítulo de la serie favorita o de una película o a la hora de ver algún video en YouTube; los auriculares son elementos imprescindibles en el siglo XXI. Con distintas formas y colores, ya sea en el subte, colectivo o en la calle es casi imposible ver a alguien sin su cabeza adornada con auriculares.

Lo que empieza a ser evidente es que finalmente llegó la hora de desprenderse de los cables. Los auriculares inalámbricos van ganando en popularidad y tienen con qué: no se enganchan en ningún lado, no se enredan y no hay que dar tironeos innecesarios para sacarlos de debajo de algún objeto pesado, cosa que casi siempre termina dañando a los cables de los auriculares comunes.

En los últimos años aparecieron, además, los auriculares totalmente inalámbricos, es decir, dos bocinas que se ubican en las orejas y que no tienen un cable que los una: se vinculan por ondas de radio entre sí y con el teléfono. 2016 fue el año en que esta categoría se llenó de opciones, con los modelos pioneros de Bragi o Earin, a los que sucedieron los Samsung Gear IconX, los Motorola VerveOnes y los más conocidos: los AirPods de Apple.

La ventaja de estos auriculares es la ausencia de cables, diademas y demás: son apenas un pedazo de plástico que se pone en la oreja (son todos intrauriculares) y ya, lo que permite -si calzan bien- olvidar por completo que están ahí. Dependiendo del modelo, no obstante, esto repercute en su autonomía respecto de auriculares más grandes: ronda las 4 horas, cuando unos circumaurales (los que rodean todo el pabellón de la oreja) pueden ofrecer 6 horas o más.

Para mitigar este efecto, los fabricantes incluyen una base de carga que suele ser portátil, y lo suficientemente compacta como para entrar en el bolsillo, la mochila o la cartera; la batería interna de la funda carga los auriculares cuando no están en uso y por lo general triplica su autonomía.

Algunos de los modelos más sofisticados se conectan con la aplicación de control de voz del smartphone, permitiendo así darle órdenes en forma verbal, tanto para adelantar o retroceder en la playlist, subir o bajar el volumen o atender una llamada.

Por su parte, los más "deportivos" traen no solo un diseño más adaptable a la oreja (para que no se caigan mientras se camina o cuando se hace actividad física) sino que también son resistentes al agua, ya sea al sudor o a las gotas de lluvia. Pero a no exagerar: salvo que así lo indiquen, no están diseñados para ir a nadar o para tomar un baño de inmersión.

La calidad de sonido dependerá de cada marca y modelo. Los inalámbricos incluyen un conversor digital a analógico (DAC) que no es otra cosa que la forma y la calidad en que el sonido llega a los oídos. También dependerá de la conectividad, algo que está determinado por la versión de Bluetooth que traigan. Las versiones 4.1 a la flamante 5.1 son las recomendadas. Los que tengan Bluetooth 5.0 tendrán (conectados a un smartphone con la misma tecnología) mejor alcance y menor consumo de energía. Igual serán compatibles con versiones más antiguas.

Lo más importante, dado el costo que tienen, es probarlos primero para confirmar que se ajustan a la forma de nuestras orejas, sobre todo si se usarán para actividades deportivas.

Todos funcionan en Android y con el iPhone; obviamente los AirPods de Apple tienen una mejor integración con el teléfono de la marca, lo mismo que los Galaxy Buds con la familia Samsung, pero todos los modelos pueden usarse como auriculares Bluetooth convencionales con cualquier dispositivo compatible con este estándar.

Cuánto salen los auriculares inalámbricos

Estos son algunos de los modelos que se pueden encontrar actualmente en el mercado argentino. Los precios son los provistos por el fabricante. En algunas tiendas es posible conseguirlos más baratos; también se puede evaluar su importación directa vía puerta a puerta.

Apple AirPods

Precio $16.999. Se activan cuando una persona se los pone y se desactivan cuando se los saca. Se conectan con Siri para poder dar indicaciones como subir o bajar el volumen, cambiar de canción o atender una llamada, por ejemplo. Una carga completa brinda 5 horas de reproducción. La segunda versión ofrece una funda con carga inalámbrica; la original se carga por Lightning.

Bose SoundSport Free

Precio: $ 15.000. Resistentes a la transpiración y al agua. Incluyen un adaptador para mejorar el ajuste a la oreja. Tiene botones para controlar el volumen y pasar de canción. Usa Bluetooth 4.1. 5 horas de autonomía y otras 10 con el estuche cargador.

Sony WF SP700N

Precio: $14.999 Diseño ideal para la práctica del running con una aleta que traba contra la concha de la oreja para sujetarlos mejor. Permiten hasta 3 horas de reproducción. Con la batería de la funda, se pueden hacer hasta tres ciclos de carga. Son resistentes a salpicaduras y traen tecnología de cancelación de ruidos. Usan Bluetooth 4.1 y NFC.

Samsung Galaxy Buds

Precio: $9499. Usa Bluetooth 5.0. Los sucesores de los pioneros IconX cuentan con micrófonos incorporados para contestar llamadas. Las baterías duran 6 horas. Se puede controlar tanto por voz como por tacto. El estuche en el que vienen también funciona como cargador, y admite carga inalámbrica o por USB-C. Si el usuario lo desea dejan pasar el sonido ambiente para no quedar tan aislados.

Motorola Verve Buds 500

Precio: $7599. Tienen doble micrófono para ofrecer cancelación de ruido, varias opciones de almohadillas para el canal auditivo y Bluetooth 5.0. Son compatibles con Google Assistant, Siri y Alexa; la autonomía de los auriculares es de 3 horas, con dos ciclos de carga adicionales en el estuche.

Philips UpBeat SHB2505BK

Precio: $6999. Tienen aletas para mejorar su enganche en el pabellón de la oreja y evitar caídas. Usan Bluetooth 5.0, la autonomía es de 3 horas, sumadas a otras 9 que le agregar la batería del estuche, que los enciende y apaga cuando se guardan en él.

Klip Xtreme TwinBuds

Precio: $2999 Conexión inalámbrica Bluetooth 4 y botones para atender llamadas o pausar la música. Su autonomía es de 3,5 horas en modo reproducción. Trae micrófono integrado para comunicación manos libres. La base trae una batería de 450mAh, capaz de efectuar hasta 3 ciclos de carga. Son intrauriculares, pero incluyen unas patillas de goma para engancharlos mejor a la oreja.

