Este es precio de las distintas versiones del teléfono, que en los últimos meses bajó su valor; ¿a cuánto quedaron?
- 3 minutos de lectura'
El iPhone 16 es uno de los celulares Apple más populares en el país. Si bien no es el último modelo (el 17 salió hace unas semanas), se puede conseguir en la Argentina, donde los celulares se abarataron, hace algunos meses, por la baja de impuestos a la tecnología importada (de 16% de arancel a 8%). Es por ello que muchos argentinos se preguntan cuánto valen el iPhone 16, Plus, Pro y Pro Max en la Argentina.
Cuánto valen el iPhone 16, Plus, Pro y Pro Max en Argentina
La línea iPhone 16 está compuesta por cinco versiones con distintas prestaciones y rangos de valor, que van desde el modelo más accesible, el iPhone 16e, hasta el más completo, el iPhone 16 Pro Max. Según lo informado en la web oficial de la compañía, en su sede estadounidense, los precios aproximados comienzan en US$729 y alcanzan los US$929, dependiendo del espacio de almacenamiento y las características técnicas de cada equipo.
En la Argentina, los precios varían. Esto no se trata solamente por la convertibilidad de los valores en dólares, sino que también tienen impuestos y otros costos adicionales. Es por ello que transformar el valor en dólares a pesos a veces no es una opción fidedigna para saber cuánto sale un iPhone 16 en el país. En cambio, se debe constatar con las empresas que venden estos celulares.
A continuación, el detalle de valores en pesos comunicado por MacStation, distribuidor oficial, en su sitio web.
iPhone 16e
La versión más accesible de la familia es el iPhone 16e, una variante pensada para quienes priorizan prestaciones básicas. Se ofrece en tres versiones:
- De 128 GB, por $1.619.990.
- De 256 GB, por $1.939.990.
- De 512 GB, por $2.479.990.
iPhone 16
El modelo iPhone 16 estándar se presenta como la opción equilibrada entre rendimiento y precio. Cuenta con chip A17, pantalla OLED y mejoras en las cámaras. Tiene un precio de:
- De 128 GB, por $1.999.990.
- De 256 GB, por $2.479.990.
- De 512 GB, por $3.019.990.
iPhone 16 Plus
El iPhone 16 Plus destaca por su pantalla más grande y batería de mayor duración. Está orientado a usuarios que consumen contenido o trabajan muchas horas con el celular. Se vende de la siguiente forma:
- De 128 GB, por $2.479.990.
- De 256 GB, por $2.809.990.
- De 512 GB, por $3.349.990.
iPhone 16 Pro
Para quienes buscan una experiencia avanzada, Apple ofrece el iPhone 16 Pro, con triple cámara, chip A19 Pro y cuerpo de titanio. Está disponible en distintos modelos:
- De 128 GB, por $2.599.990.
- De 256 GB, por $3.019.990.
- De 512 GB, por $3.559.990.
- De 1 TB, por $4.209.990.
iPhone 16 Pro Max
En la cima de la gama se encuentra el iPhone 16 Pro Max, diseñado para usuarios que priorizan la fotografía profesional y la autonomía. Este celular se puede obtener en distintas versiones y sus precios de referencia son:
- De 256 GB, por $3.349.990.
- De 512 GB, por $3.889.990.
Otras noticias de Tecnología
14 pulgadas y teclado. Probamos la tableta con una pantalla que te protege la vista
Siempre en movimiento. Un referente de las pymes explica cómo la tecnología puede lograr que despeguen en el país
Con el modo "Spicy". La IA de Elon Musk ahora crea videos realistas como ChatGPT y Gemini, pero con contenido adulto
- 1
Cómo sacar a alguien que está colgado de tu red de Wi-Fi
- 2
Los videos hechos con la IA Sora 2 están desbocados, así que OpenAI le pone frenos
- 3
El sistema operativo de tu vida: ChatGPT ahora puede dialogar con otras plataformas como Spotify o Booking
- 4
Así se puede activar el “modo Capibara” en WhatsApp en octubre 2025