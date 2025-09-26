El iPhone 16 es la penúltima generación del icónico celular de Apple (el modelo 17 salió hace unas semanas). Y se puede conseguir en la Argentina, donde los celulares se abarataron, hace algunos meses, por la baja de impuestos a la tecnología importada (de 16% de arancel a 8%). Es por ello que muchos argentinos se preguntan cuál es el precio del iPhone 16 en septiembre 2025 en sus distintas versiones.

Cuál es el precio del iPhone 16 en septiembre de 2025

La línea iPhone 16 está compuesta por cinco versiones con distintas prestaciones y rangos de valor, que van desde el modelo más accesible, el iPhone 16e, hasta el más completo, el iPhone 16 Pro Max. Según lo informado en la web oficial de la compañía, en su sede estadounidense, los precios aproximados comienzan en US$729 y alcanzan los US$929, dependiendo del espacio de almacenamiento y las características técnicas de cada equipo.

Cuál es el precio del iPhone 16 en agosto de 2025 (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) Gene J. Puskar - AP

En la Argentina, los precios varían. Esto no se trata solamente por la convertibilidad de los valores en dólares, sino que también tienen impuestos y otros costos adicionales. Es por ello que transformar el valor en dólares a pesos a veces no es una opción fidedigna para saber cuánto sale un iPhone 16 en el país. En cambio, se debe constatar con las empresas que venden estos celulares.

A continuación, el detalle de valores en pesos comunicado por MacStation, distribuidor oficial, en su sitio web.

iPhone 16e

La versión más accesible de la familia es el iPhone 16e, una variante pensada para quienes priorizan prestaciones básicas. Se ofrece en tres versiones:

De 128 GB, por $1.499.990.

por De 256 GB, por $1.799.990.

por De 512 GB, por $2.299.990.

Apple: cuánto cuestan los celulares Unsplash

iPhone 16

El modelo iPhone 16 estándar se presenta como la opción equilibrada entre rendimiento y precio. Cuenta con chip A17, pantalla OLED y mejoras en las cámaras. Tiene un precio de:

De 128 GB, por $1.999.990.

por De 256 GB, por $2.299.990.

por De 512 GB, por $2.799.990.

iPhone 16 Plus

El iPhone 16 Plus destaca por su pantalla más grande y batería de mayor duración. Está orientado a usuarios que consumen contenido o trabajan muchas horas con el celular. Se vende de la siguiente forma:

D e 128 GB, por $2.299.990.

por De 256 GB, por $2.599.990.

por De 512 GB, por $3.099.990.

iPhone 16 Pro

Para quienes buscan una experiencia avanzada, Apple ofrece el iPhone 16 Pro, con triple cámara, chip A19 Pro y cuerpo de titanio. Está disponible en distintos modelos:

De 128 GB, por $2.599.990.

por De 256 GB, por $2.799.990.

por De 512 GB, por $3.299.990.

por De 1 TB, por $3.899.990.

Así se ven los iPhone 16 (AP Foto/Pamela Smith, Archivo) Pamela Smith - AP

iPhone 16 Pro Max

En la cima de la gama se encuentra el iPhone 16 Pro Max, diseñado para usuarios que priorizan la fotografía profesional y la autonomía. Este celular se puede obtener en distintas versiones y sus precios de referencia son:

De 256 GB, por $5.807.997,58.

por De 512 GB, por $6.292.000.