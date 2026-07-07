Cumple 30 años Hotmail, el pionero que redefinió lo que entendemos por correo electrónico

El 4 de julio de 2026 marca un hito fundamental en la cronología de la tecnología: el trigésimo aniversario del nacimiento de Hotmail.

Lo que hoy se percibe como una herramienta básica, en 1996 representó una revolución que democratizó las comunicaciones y liberó al correo electrónico de las ataduras de las computadoras fijas y las complejas configuraciones técnicas de los proveedores de internet (ISP), como anotar las direcciones de los servidores POP y SMTP para poder recibir y enviar mensajes. .

El servicio fue fundado por Sabeer Bhatia y Jack Smith, dos exempleados de Apple que lanzaron la plataforma con una modesta inversión inicial de 300.000 dólares.

La elección del 4 de julio como fecha del debut no fue casual; buscaba simbolizar la “libertad” de poder revisar los mensajes desde cualquier navegador en cualquier parte del mundo, eliminando la necesidad de descargar el correo en un equipo específico, como sucedía hasta entonces.

La evolución del logo de Hotmail, desde sus inicios hasta su última versión antes de convertirse en Outlook Gentileza Microsoft

Incluso su nombre original, HoTMaiL, escondía un guiño técnico al lenguaje HTML con el que fue construido, para funcionar como página web (un concepto novedoso para la época, cinco años despues de la creación de la web) que eliminaba la necesidad de contar con un programa de correo electrónico que descargaba los mensajes a una computadora y los borraba del servidor, y que por lo tanto impedía su lectura en más de una computadora.

El crecimiento de lo que entonces se conocía como webmail (para diferenciarlo del tradicional, nacido en 1971) fue vertiginoso. A solo un año de su lanzamiento, ya contaba con más de 8,5 millones de suscriptores, una cantidad descomunal para la época.

Este éxito atrajo a Microsoft, que adquirió la compañía el 31 de diciembre de 1997 por una suma estimada en 400 millones de dólares, integrándola a su red MSN.

Para 2001, Hotmail ya había cruzado la barrera de los 100 millones de usuarios, convirtiéndose en el servicio de webmail más grande del mundo en aquel entonces.

La guerra del almacenamiento y la era Outlook

La historia de Hotmail también estuvo marcada por la competencia. En 2004, la aparición de Gmail con 1 GB de almacenamiento gratuito sacudió el mercado. Hotmail, que ofrecía apenas 2 MB, se vio obligado a evolucionar rápidamente, aumentando su capacidad a 250 MB y mejorando sus sistemas de seguridad, siendo pionero en ofrecer detección gratuita de virus en archivos adjuntos a través de McAfee.

En 2012, Microsoft inició una transformación profunda al lanzar Outlook.com, completando la migración definitiva de las cuentas de Hotmail en 2013 y tomando el nombre del programa para computadoras que había nacido para descargar, ordenar y leer el correo electrónico.

Esta transición no solo cambió el nombre, sino que integró el correo con servicios modernos como OneDrive, Skype y Office, transformándolo en una plataforma de productividad integral.

Aunque para las nuevas generaciones Hotmail pueda parecer una reliquia o un objeto antiguo asociado a la era del módem y del dial up, su legado es indiscutible. Para millones de personas, una dirección @hotmail.com fue su primer contacto con la web, su primera contraseña y su primera identidad digital.

A tres décadas de su creación, las cuentas de Hotmail siguen activas y se abren desde el sitio de Outlook.com, conectando los inicios de la internet masiva con la era de la nube actual. Hotmail no solo cambió la historia del correo; enseñó al mundo que nuestra vida digital podía viajar con nosotros a cualquier lugar.